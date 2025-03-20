Konya’daki bir ilçede başvurular başladı! Son gün 18 Nisan

Ilgın Belediyesi tarafından düzenlenen Geleneksel Voleybol Turnuvası için başvurular başladı. Spor tutkunlarını bir araya getirecek turnuva, ilçede büyük heyecan yaratıyor.

Başvurular Ne Zaman Sona Eriyor?

Turnuvaya katılmak isteyenler için son başvuru tarihi 18 Nisan 2025, Cuma olarak belirlendi. Başvurular, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü üzerinden kabul edilecek.

Turnuva Heyecanı Ilgın'ı Saracak

Her yıl yoğun katılımın olduğu Geleneksel Voleybol Turnuvası, sporseverleri bir araya getirerek dostluk ve rekabetin en güzel örneklerini sunuyor. Turnuva, hem sporcular hem de izleyiciler için keyifli anlar yaşatacak.

Nasıl Başvuru Yapabilirsiniz?

Turnuvaya katılmak isteyen takımların Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne başvuruda bulunmaları gerekiyor. Katılım şartları ve detaylı bilgiler için belediye yetkilileriyle iletişime geçebilirsiniz.

(Sibel Elmas)