Konya’daki bir ilçeye kar yağdı! O anlar kamerada

Bekir Turan
İnternet editörü

- Güncelleme Tarihi:

Konya’daki bir ilçeye kar yağdı! O anlar kamerada

Konya'nın Kulu ilçesinde nisan ayında etkili olan kar yağışı, iki mahallede yaşayan vatandaşları şaşkına çevirdi. Mevsim normallerinin dışında gerçekleşen bu durum, özellikle öğle saatlerinde başlayan yoğun karla birlikte daha da dikkat çekti.

NİSAN AYINDA BEKLENMEDİK KAR YAĞIŞI

Kulu'ya bağlı Hisar ve Köstengil mahallelerinde aniden bastıran kar yağışı, bahar havası bekleyen vatandaşlar için sürpriz oldu. Kısa sürede etkisini artıran yağış, çevreyi beyaza bürüdü.

SOĞUK HAVA HAYATI ETKİLEDİ

Kar yağışıyla birlikte hava sıcaklıklarında da ciddi bir düşüş yaşandı. Dondurucu soğuklar günlük yaşamı zorlaştırırken, vatandaşlar ani hava değişimine hazırlıksız yakalandı.

METEOROLOJİDEN DON UYARISI

Yetkililer, özellikle çiftçiler ve üreticiler başta olmak üzere bölge halkını don riskine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Hava sıcaklıklarının ani düşüşü nedeniyle tarımsal faaliyetlerin olumsuz etkilenebileceği belirtildi.

(Bekir Turan)

