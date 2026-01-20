GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Konya’daki bu bölgede kar kalınlığı 1 metreyi aştı

Güncelleme Tarihi:

Konya’daki bu bölgede kar kalınlığı 1 metreyi aştı

Konya'nın Yalıhüyük ilçesi sınırlarında yer alan Gölcük Yaylası, etkili olan kar yağışıyla birlikte bölge için önemli bir su deposuna dönüştü.

1 METREYE ULAŞTI 

Yaklaşık 1750 metre rakımda bulunan yaylada kar kalınlığı yer yer 1 metreye kadar ulaştı. Yağışlı hava sistemlerini tamamen kar olarak alan bölge, kış boyunca ciddi bir su birikimi sağladı.

YER ALTI KAYNAKLARI BESLENİYOR 

Karstik jeolojik yapıya sahip olan Gölcük Yaylası'nda eriyen kar suları, yüzeyden akmak yerine büyük oranda yer altına süzülüyor. Eğimle birlikte kuzey yönüne doğru ilerleyen bu sular, Suğla Havzası başta olmak üzere çevredeki yer altı su kaynaklarını besliyor. Uzmanlar, bu suların tamamının Konya Kapalı Havzası içerisinde kaldığını ve denize ulaşmadığını vurguluyor.

KONYA OVASI İÇİN BEREKET ANLAMI TAŞIYOR

Uzmanlara göre Gölcük Yaylası'ndaki bu kar birikimi, kuraklıkla mücadele eden Konya Ovası açısından büyük önem taşıyor. Bahar aylarında eriyecek karlar, ovaya can suyu olurken tarımsal üretim için de bereket anlamına geliyor. Bu doğal su döngüsü, çiftçi için umut, ova için ise hayati bir kaynak olarak değerlendiriliyor.

(Meltem Aslan)

