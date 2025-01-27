Konya’daki bu ilçenin ismi Yunan mitolojisinden geliyor!

Konya'nın en büyük ilçelerinden biri olan Ereğli, ismiyle birlikte binlerce yıllık bir tarih ve mitolojik bir hikaye barındırıyor.

Ereğli kelimesi Antik Yunan mitolojisine dayanıyor!

"Ereğli" kelimesi, kökenini Antik Yunan mitolojisinden alıyor. Bu isim, yarı tanrı Herakles'in (Herkül) adından türemiş. Herakles, gücü ve kahramanlıklarıyla tanınan mitolojik bir figür olarak Anadolu'nun birçok köşesinde iz bırakmıştı.

Herakles'ten Ereğli halini aldı!

"Herakles” kelimesi zaman içinde Türkçe'nin ses yapısına uygun olarak; "Herakle", "İrakle", "Eregle" "Ergliyye'' ve en son "Ereğli" halini aldı.

Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde Ereğli

Tarihçi ve gezgin Evliya Çelebi, ünlü Seyahatname'sinde ise Konya'nın Ereğli ilçesinin adının farklı bir hikayeden geldiğine değinir. Çelebi'ye göre, Anadolu Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat, Ereğli'den bir sefer dönüşü geçerken Akhüyük köyündeki "Peygamber Pınarı” adlı çamurun yaralı askerleri iyileştirdiğini fark eder ve buraya "Erkili” adını verir. Bu isim zamanla Ereğli'ye dönüşür.

Türkiye'de farklı şehirlerde aynı isim: Ereğli

Türkiye'de "Ereğli” ismi, farklı şehirlerde kullanılmıştır. Konya'dan Zonguldak'a, Tekirdağ'dan Trabzon'a kadar uzanan bu isim, tarihi ve kültürel bir bağ taşıyor. Her bir Ereğli, bulunduğu bölgeye özgü özelliklerle dikkat çekse de, bu ismin ortak bir geçmişten geldiği görülmektedir.

Marmaraereğlisi (Tekirdağ)

Karadeniz Ereğli (Zonguldak)

Ereğli (Konya)

Araklı (Trabzon): Araklı ilçesinin isminin kökeni, Ereğli'den geliyor.

(Mustafa İlker Şen)