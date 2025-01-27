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Konya’daki bu ilçenin ismi Yunan mitolojisinden geliyor!

Mustafa İlker Şen
Muhabir
Konya’daki bu ilçenin ismi Yunan mitolojisinden geliyor!

Konya'nın en büyük ilçelerinden biri olan Ereğli, ismiyle birlikte binlerce yıllık bir tarih ve mitolojik bir hikaye barındırıyor.

Ereğli kelimesi Antik Yunan mitolojisine dayanıyor!

"Ereğli" kelimesi, kökenini Antik Yunan mitolojisinden alıyor. Bu isim, yarı tanrı Herakles'in (Herkül) adından türemiş. Herakles, gücü ve kahramanlıklarıyla tanınan mitolojik bir figür olarak Anadolu'nun birçok köşesinde iz bırakmıştı.

Herakles'ten Ereğli halini aldı!

"Herakles” kelimesi zaman içinde Türkçe'nin ses yapısına uygun olarak; "Herakle", "İrakle", "Eregle" "Ergliyye'' ve en son "Ereğli" halini aldı.

Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde Ereğli

Tarihçi ve gezgin Evliya Çelebi, ünlü Seyahatname'sinde ise Konya'nın Ereğli ilçesinin adının farklı bir hikayeden geldiğine değinir. Çelebi'ye göre, Anadolu Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat, Ereğli'den bir sefer dönüşü geçerken Akhüyük köyündeki "Peygamber Pınarı” adlı çamurun yaralı askerleri iyileştirdiğini fark eder ve buraya "Erkili” adını verir. Bu isim zamanla Ereğli'ye dönüşür.

Türkiye'de farklı şehirlerde aynı isim: Ereğli

Türkiye'de "Ereğli” ismi, farklı şehirlerde kullanılmıştır. Konya'dan Zonguldak'a, Tekirdağ'dan Trabzon'a kadar uzanan bu isim, tarihi ve kültürel bir bağ taşıyor. Her bir Ereğli, bulunduğu bölgeye özgü özelliklerle dikkat çekse de, bu ismin ortak bir geçmişten geldiği görülmektedir.

Marmaraereğlisi (Tekirdağ)

Karadeniz Ereğli (Zonguldak)

Ereğli (Konya)

Araklı (Trabzon): Araklı ilçesinin isminin kökeni, Ereğli'den geliyor.

(Mustafa İlker Şen)

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Yorumlar
  • UH
    umur hangi
    17 saat önce

    maalesef bizdeki bu yabancı hayranlığı daha neler karşımıza çıkaracak.kaynak yok.araştırma yok.referans yok.ama bir zamanların uydurma efsanelerine benzer haberler gazeteler de yer alıyor.yeni konyanın editörleri de "laf olsun torba dolsun" misali buna katkıda bulunuyorlar.hatta "herkülün çocukları belki de EREĞLİ kelimesinin kendi mirasları olduğunu ileri sürerek tereke davası bile açabilirler".

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  • K
    Karataylı
    15 saat önce

    Masa basinda haber yazalım derken iyi sallamissiniz

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  • U
    umurhazangil3@gmail.com
    15 saat önce

    anlaşıldı.muhabir ( Mustafa İlker Şen ) referansı-kaynağı-ilmi tezi olmayan bir haber yapacak.yazı işleri de bunu araştırmadan yayınlayacak,bunu adı da habercilik olacak. buna ilişikin itiraz yazımızı da hoşa gitmediği için sorumlu kimse dikkate almayacak. muhabir hangi akla hizmet ederek "herkül'le - ereğli'"bağdaştırdı bilinmez.herkül ün var olduğu zamanlarda ereğli diye bir belde varmıydı diye de sorgulanmaz.muhabir tarabzon-tekirdağ zogulladak dolaşmış ama kars ve ardahan'uzanmayı akıl edememiş.oralarda da r-k harfleri bulunan beldeler bulabilirdi. biraz ciddiyet.biraz emek.biraz bilgi gerek...

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