Konya’daki feci kazada YENİ GELİŞME! 6 aylık bebek hayatını kaybetti
Konya’nın Ereğli ilçesinde hafif ticari aracın şarampole takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 6 aylık bebek kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaza, saat 07.30 sıralarında Aksaray Adana Kara yolu üzeri Ereğli ilçesi Zengen Mahallesi Beştepeler mevkiinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, K.N. (55) idaresindeki 06 EEC 941 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Takla atan aracın sürücü K.N. ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan M.N. (51), A.A. (26), Ç.A. (25) ve 6 aylık bebek Lina Aktekin yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Bor Devlet Hastanesine kaldırılan ve sağlık durumu ağır olan Lina Aktekin doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”