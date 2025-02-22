Konya’daki kazada yeni gelişme! 1 kişi yaşamını yitirdi

Olay, dün 23.00 sıralarında Karatay ilçesi Adana Çevre Yolu üzerinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre direksiyon hakimiyetini kaybeden 34 FNT 81 plakalı otomobilin sürücüsü Muhammet Furkan Ç. refüje çıkıp ağaca çarptı.Çarpmanın etkisiyle otomobil içerisinde sürücü Muhammet Furkan Ç. ve otomobilde bulunan arkadaşlarından Yunus Emre Dere ağır yaralandı.
Ağır yaralanan 2 kişi Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken, diğer yaralı Mehmet B. Numune Hastanesi'ne sevk edildi.
Kazada yaralanan Muhammet B.'nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, ağır yaralanan kişilerin durumunun ciddi olduğu aktarıldı.
(Sibel Elmas)