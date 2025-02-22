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Konya’daki kazada yeni gelişme! 1 kişi yaşamını yitirdi

Sibel Elmas
Muhabir
Konya’daki kazada yeni gelişme! 1 kişi yaşamını yitirdi
Konya’nın Karatay ilçesinde dün akşam saatlerinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü refüje çıkıp ağaca çarptı. Kazada 2’si ağır 3 kişi yaralandı. Ağır yaralılardan 1 kişi hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, dün 23.00 sıralarında Karatay ilçesi Adana Çevre Yolu üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre direksiyon hakimiyetini kaybeden 34 FNT 81 plakalı otomobilin sürücüsü Muhammet Furkan Ç. refüje çıkıp ağaca çarptı.Çarpmanın etkisiyle otomobil içerisinde sürücü  Muhammet Furkan Ç. ve otomobilde bulunan arkadaşlarından Yunus Emre Dere ağır yaralandı.

Ağır yaralanan 2 kişi Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken, diğer yaralı Mehmet B. Numune Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazada yaralanan Muhammet B.'nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, ağır yaralanan kişilerin durumunun ciddi olduğu aktarıldı.

(Sibel Elmas)

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