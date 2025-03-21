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Konya’daki tehlike böyle gözler önüne serildi!

Sibel Elmas
Muhabir
Konya’daki tehlike böyle gözler önüne serildi!

Dünya genelinde su kaynaklarının hızla azalması, su krizini insanlığın en büyük sorunlarından biri haline getiriyor. Özellikle kuraklık ve bilinçsiz su tüketimi, birçok bölgede içme suyu kaynaklarını tehdit ediyor. Konya'daki Altınapa Barajı'nda yaşanan su seviyesi düşüşü, bu sorunun Türkiye'de de giderek büyüdüğünü gözler önüne seriyor.

Temiz Suya Erişim Evrensel Bir Hak

Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen 22 Mart Dünya Su Günü, temiz suya erişimin evrensel bir insan hakkı olduğunu vurgulamak, su kaynaklarının korunmasına dair farkındalık yaratmak ve su krizinin küresel bir sorun olduğuna dikkat çekmek amacıyla belirlenmiştir.

Konya'da Kuraklık Alarmı

Konya'da önemli içme suyu kaynaklarından biri olan Altınapa Barajı, doluluk oranının yüzde 10'un altına düşmesiyle kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Barajı besleyen su kanallarının yetersiz kalması, bölgedeki su krizinin derinleştiğini gösteriyor.

Dron Görüntüleri Tehlikeyi Gözler Önüne Serdi

Altınapa Barajı'nı besleyen ve adeta akarsuya benzeyen su kanalları, dronla görüntülendi. Görüntülerde su seviyesinin ciddi şekilde azaldığı ve barajın büyük bir kısmının kuruduğu net bir şekilde görüldü.

Su Kaynaklarının Korunması İçin Acil Önlem Çağrısı

Uzmanlar, su kaynaklarının korunması ve verimli kullanımı için acil önlemler alınması gerektiğini belirtiyor. Yetkililer, su tasarrufu konusunda halkın bilinçlendirilmesi ve alternatif su kaynakları üzerinde çalışmalar yapılması gerektiğine dikkat çekiyor.

Dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de su kaynaklarının hızla tükendiğine işaret eden uzmanlar, iklim değişikliği ve aşırı su tüketimi nedeniyle önümüzdeki yıllarda daha büyük su krizleri yaşanabileceği konusunda uyarıyor.

(Sibel Elmas)

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  • #“22 Mart Dünya Su Günü“ #Altınapa baraj gölü #Konya #Kuraklık

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Yorumlar
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    Alı
    4 saat önce

    50 yıllık su sorunu çözülmüştü. Şimdi bu nereden çıktı. Yoksa çözüldü denilenler kördüğüm oluyorda halk mı bilmiyor

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