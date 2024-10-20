GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
KONYA Haberleri

Konya’daki Timraş Obruk Gölü bu yıl da kurudu

Konya’daki Timraş Obruk Gölü bu yıl da kurudu
Konya’nın Çumra ilçesinde 325 metre yüzey çapı ve jeolojik yapısıyla dikkati çeken Timraş Obruk Gölü bu yıl da kurudu.

Geçen yıl sonbahar mevsiminde kuruyan, bu sene ilkbaharda suyla kısmen dolan Timraş Obruk Gölü, bu sene de kuraklıktan etkilendi.

Kurak aylarda su seviyesindeki hızlı düşüşün ardından göl adeta balçığa döndü.

Konya Teknik Üniversitesi Obruk Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Fetullah Arık, binlerce yıl önce oluşmuş Timraş Obruk Gölü'nde suların hızla çekildiğini söyledi.

Son günlerde kuraklık ve yer altı sularının yoğun kullanımıyla gölün kurumasının hızlandığını anlatan Arık, "Zaten kuruyacağını bekliyorduk. Ovada içinde su olan bir Kızören Obruğu kaldı.

Kızören de kışın belki yağışlarla toparlar ama durum kötü. Timraş Obruğu'ndaki suyun çekilmesi yer altı su seviyesini gösteriyor. Gördüğünüz su yüzeyi, yer altı suyu seviyesidir. Şu anda bu seviyeye düştüğü için göl kurumuş oldu." ifadesini kullandı.

- "Bundan 30 yıl öncesine kadar su seviyesi oldukça yüksekti"

Obruğun sınırlarında yer aldığı Gökhöyük Mahallesi'nin muhtarı Mustafa Çömlekçi, gölün günden güne kurumasına tanıklık ettiklerini belirterek,

"Bundan 30 yıl öncesine kadar su seviyesi oldukça yüksekti. Çeşitli türler, kuşlar vardı. Yeşillikti, canlılık vardı. Çevrede sondajlar artınca sular azalmaya başladı. Kuraklıkla beraber kurudu. Umudumuz, Göksu Projesi'nden buraya su gelmesi." diye konuştu.

Kaynak: AA

  • #Kuraklık #obruk #Timraş

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER