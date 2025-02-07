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Konya Havalimanı 1 ayda kaç yolcuya hizmet verdi, kaç ton yük taşındı?

Konya Havalimanı 1 ayda kaç yolcuya hizmet verdi, kaç ton yük taşındı?
Konya Havalimanı’nda Ocak ayında 79 bin 380 yolcuya hizmet verildiği bildirildi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2025 yılı Ocak ayı havalimanı istatistiklerine göre; Ocak ayında Konya Havalimanı'nda, iç hat yolcu trafiği 57 bin 586, dış hat yolcu trafiği 21 bin 794 yolcu olmak üzere toplam 79 bin 380 yolcuya hizmet verildi.

Ocak ayında Konya Havalimanına iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiğinin 609 olduğu belirtilen açıklamada,

"İç hatlarda 456, dış hatlarda 153 olmak üzere toplamda 609'a ulaştı. Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise Ocak ayında toplamda 945 ton oldu" denildi.

Kaynak: İHA

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