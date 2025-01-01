Konya İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut görevini bırakıyor

Emeklilik nedeniyle görevden ayrılmaya hazırlanan Konya İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut için veda yemeği düzenlendi. Programa, Konya Valisi İbrahim Akın ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda davetli katıldı.

Vali İbrahim Akın, yaptığı konuşmada,

"Huzur Şehri Konya'mızın asayiş ve güvenliğinin temininde büyük emek sarf etmiş olan İl Emniyet Müdürümüz Mahmut Karabulut'a hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, kıymetli ailesiyle birlikte sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir emeklilik hayatı diliyorum.'' ifadelerini kullandı.

Veda yemeğinde, Karabulut'un görev süresince şehrin güvenliğine yaptığı katkılar ve gösterdiği özveri vurgulandı.

Mahmut Karabulut'un emeklilik sonrası Konya'ya yerleşmeyi planladığı öğrenildi. Karabulut, 2 Ağustos 2023 tarihli kararnameyle Mardin'den Konya'ya atanmış ve görev süresince Konya'da önemli çalışmalara imza atmışt.

MAHMUT KARABULUT KİMDİR?

1965 yılında Elâzığ ilinde doğdu. İlk ve Orta tahsilini Elâzığ ilinde tamamladı. 1983 yılında Polis Koleji, 1987 yılında ise Polis Akademisi'nden mezun oldu. Çeşitli rütbelerde olmak üzere sırasıyla; İzmir Emniyet Müdürlüğü, Batman Emniyet Müdürlüğü, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Tokat Emniyet Müdürlüğü, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ve Gaziantep Emniyet Müdürlüğünde çeşitli birimlerde görev yaptı. 14.07.2010 tarihinde 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfi etti. Teftiş Kurulu Başkanlığı, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Özel Güvenlik Denetleme Daire Başkanlığı, Karabük Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Kilis İl Emniyet Müdürlüğünde görev yaptı. Mardin İl Emniyet Müdürü olarak görev yapmaktayken 02.08.2023 tarihinde açıklanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Konya İl Emniyet Müdürü olarak atandı. İl Emniyet Müdürümüz evli ve bir çocuk babasıdır.

Kaynak: Haber Merkezi