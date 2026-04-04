Konya Jandarma’dan dijital operasyon! 26 binden fazla hesap incelendi

Konya İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen açık kaynak araştırması ve sanal devriye faaliyetleri kapsamında Mart ayında dikkat çeken sonuçlar elde edildi. İnternet ortamında 7 gün 24 saat esasına göre sürdürülen çalışmalar çerçevesinde binlerce sosyal medya hesabı ve internet sitesi incelendi.

01-31 Mart 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen açık kaynak araştırmaları kapsamında, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 10 bin 396, TEM Şube Müdürlüğü tarafından ise 16 bin 55 olmak üzere toplam 26 bin 451 sosyal medya ve URL adresi üzerinde inceleme yapıldı.

Binlerce yasa dışı içeriğe işlem yapıldı

Yapılan çalışmalar sonucunda 1.373 yasa dışı bahis sitesi ile 1.344 müstehcen içerik paylaşımı yapan site ve hesap olmak üzere toplam 2.717 dijital platform hakkında işlem gerçekleştirildi.

120 ayrı suç unsuru tespit edildi

Denetimlerde ayrıca; 56 terör örgütü propagandası, 10 tehdit ve hakaret, 3 trafik güvenliğini tehlikeye sokma, 5 bilişim sistemleri kullanılarak işlenen nitelikli dolandırıcılık, 5 genel güvenliği tehlikeye sokma, 3 Atatürk aleyhine işlenen suç, 2 ruhsatsız silah kanununa muhalefet, 2 cumhurbaşkanına hakaret, 1 bilgi güvenliği ihlali ve 33 farklı olay olmak üzere toplam 120 suç unsuru tespit edildi.

Raporlar adli makamlara gönderildi

Tespit edilen suç unsurlarına ilişkin toplam 120 Açık Kaynak Araştırma Raporu (AKAR) hazırlanarak ilgili adli makamlar ve kolluk birimlerine iletildi. Yetkililer, sanal ortamda suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

(Bekir Turan)