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Konya merkezde kar yağışı başladı!

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Konya merkezde kar yağışı başladı!
Konya’da beklenen kar yağışı Yunak, Çeltik, Akşehir, Tuzlukçu, Altınekin, Cihanbeyli ve Ilgın ilçelerinde etkisini göstermeye başladı. Öte yandan kar yağışının gece saatlerinde etkisini göstermesi ön görülüyor. Merkez ilçelerinde ise karla karışık yağmur etkisini sürdürüyor.

Meteoroloji Konya'nın güney ilçeleri için kar yağışı uyarısında bulunmuştu.

Yunak, Çeltik, Akşehir, Tuzlukçu, Altınekin, Cihanbeyli, Kulu, Derbent, Beyşehir ve Ilgın ilçelerinde etkisini göstermeye başladı.

Kulu ilçesinde ise kar yağışı ve şiddetli tipi nedeniyle görüş mesafesi düştü.

MERKEZ İLÇELERDE KARLA KARIŞIK YAĞMUR GÖRÜLÜYOR

Öte yandan Konya'nın merkez ilçelerinde (Selçuklu, Meram, Karatay) karla karışık yağmur etkisini sürdürüyor.

KONYALILAR SABAH UYANDIKLARINDA BEYAZ MANZARAYLA KARŞILAŞABİLİR

 

Öte yandan kar yağışı gece saat 00.00 ila 06.00 aralarında etkisini göstermesi bekleniyor. Öyle ki Konyalılar sabah uyandıklarında beyaz bir manzarayla karşılaşabilir.

14 İLÇEDE 5-20 CM ARASINDA KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

 

Konya AKOM'dan alınan veriler doğrultusunda ise Pazar günü Konya'nın güney ilçeleri ((Meram, Karatay, Seydişehir, Yalıhüyük, Akören, Bozkır, Hadim, Taşkent, Güney sınır, Çumra, Karapınar, Emirgazi, Ereğli, Halkapınar) çevrelerinde 5-20 cm arasında kuvvetli kar yağışı bekleniyor.

BAŞKAN ALTAY KAR YAĞAN İLÇELERDEN GÖRÜNTÜLER PAYLAŞTI

 

Öte yandan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Cihanbeyli, Akşehir, Ilgın ve Yunak ilçelerinden kar fotoğrafları paylaştı.

Altay paylaşımında, "Büyük bir hasretle bereket bekliyoruz. Kar berekettir." notunu düştü.

Kaynak: Haber Merkezi

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