Konya merkezli FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

Konya'da, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem yapılanmasında görev aldığı tespit edilen 8 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.
7 ŞÜPHELİ YAKALANDI!
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla 24 Şubat 2025'te Konya merkezli İstanbul, Kırklareli ve Kayseri'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
1 ŞÜPHELİ ARANIYOR
Konya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü'nde gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlemler sürerken, firari olan bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
(Sibel Elmas)