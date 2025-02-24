Konya merkezli FETÖ operasyonu: 7 kişi gözaltında

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri Mahrem yapılanmasında görev aldığı tespit edilen 8 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.
4 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Başlatılan soruşturma kapsamında Konya Merkezli İstanbul, Kırklareli ve Kayseri'de eş zamanlı operasyon düzenledi.
7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Operasyonda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin Konya İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünde işlemleri devam ediyor. Diğer şüpheliyi ise yakalama çalışmaları devam sürüyor.
(Sibel Elmas)