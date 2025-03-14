Konya’nın 3 ilçesinde 57 bin 307 kişi sorgulandı!

Konya'da Suçla Mücadelede Büyük Denetim
Konya Emniyet Müdürlüğü, Mart ayının ilk çeyreğinde Selçuklu, Meram ve Karatay ilçelerinde suç ve suçlulara yönelik geniş kapsamlı denetimler gerçekleştirdi.
Halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla yapılan uygulamalarda toplam 57 bin 307 kişi ve 12 bin 60 araç sorgulandı. Denetimler sırasında aranan şahıslar, kesici alet taşıyan kişiler ve kaçakçılık faaliyetlerine yönelik ciddi tespitler yapıldı.
Konya Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, şehrin güvenliği için bu tür denetimlerin aralıksız devam edeceğini vurgularken, vatandaşların şüpheli durumları yetkililere bildirmesini istedi.
(Sibel Elmas)