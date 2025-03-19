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Konya’nın 7 ilçesinde kar yağışı etkili oldu!

Sibel Elmas
Muhabir

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Konya’nın 7 ilçesinde kar yağışı etkili oldu!

Konya'nın Ilgın, Beyşehir, Akşehir, Sarayönü, Çeltik, Kadınhanı ve Seydişehir ilçelerinde kar yağışı etkisini gösterdi.

Sabah saatlerinde başlayan yağış, gün boyunca şiddetini artırarak ilçeleri beyaza bürüdü.

Sürücüler Zor Anlar Yaşadı

Kar yağışı nedeniyle trafikte aksaklıklar yaşanırken, sürücüler buzlanma tehlikesine karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı. Karayolları ve belediye ekipleri, yolların açık kalması için yoğun bir çalışma yürütüyor.

Yağış Devam Edecek

Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının aralıklarla devam edebileceğini belirterek vatandaşları olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olmaya çağırdı. Özellikle yüksek kesimlerde ulaşımda aksamalar yaşanabileceği uyarısında bulunuldu.

Konya'nın 7 ilçesinden kar manzaraları

SARAYÖNÜ

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KADINHANI

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ÇELTİK

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AKŞEHİR

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BEYŞEHİR

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ILGIN

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SEYDİŞEHİR

Resim

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Yorumlar
  • S
    Sebilli
    2 saat önce

    Allah bereketini artırsın insallah

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