Konya’nın bu ilçesinde kar sevinci! İlçe beyaza büründü

Konya’nın Karapınar ilçesinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı, ilçe genelinde etkili olarak her yeri beyaza bürüdü.

Son yılların en verimli dönemlerinden birini geçiren Karapınar'da, yağmurun ardından gelen kar yağışı özellikle kırsal mahallelerde etkisini daha fazla hissettirdi. Tarımın büyük önem taşıdığı bölgede, ekili arazilerin karla kaplanması çiftçiler için sürpriz oldu.

Kar yağışı zirai don riskine karşı doğal koruma sağladı

Uzmanlara göre, yağan karın ekili ürünlerin üzerini adeta bir yorgan gibi örterek zirai don riskine karşı koruyucu bir etki oluşturduğu belirtildi. Bu durum, çiftçiler açısından sevindirici bir gelişme olarak değerlendirildi. Kar yağışı Beşağıl, Bacanak, Demiryalı, Bece, Averen,Kabahasan,Çingir gibi birçok yerde etkili oldu.

Bölgede üretim yapan çiftçiler, Nisan ayında kar yağışına pek alışık olmadıklarını ifade ederek, "Hem yağmura hem de kar yağışına razıyız. Bu yıl bereketli geçiyor. Her yer beyaz örtüye büründü,” şeklinde konuştu

(Bekir Turan)