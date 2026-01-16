Konya’nın çatısında kar yağışı yüzleri güldürdü

Konya’nın Toros Dağları üzerinde kurulu yaklaşık 1500 metre rakımdaki ilçesi Hadim’de etkili olan kar yağışı, hem ilçe halkını hem de üreticileri sevindirdi. Özellikle Hadim’de önemli bir geçim kaynağı olan kiraz bahçelerinin karla kaplanması, yağışın bereketli bir sezonun habercisi olacağı beklentisini artırdı.
İlçe merkezi ve kırsal mahallelerde etkisini gösteren kar yağışıyla birlikte kiraz bahçeleri beyaz örtüyle kaplandı. Orta Toros Dağlarında güzel manzaralar oluşurken, vatandaşlar uzun süredir beklenen karın toprak için büyük önem taşıdığını ifade etti.
Üreticiler, kar yağışının toprağı dinlendirdiğini, don riskini azalttığını ve yer altı su kaynaklarını besleyerek yaz aylarındaki kuraklığın etkilerini azaltabileceğini dile getirdi.
Öte yandan, kar yağışının ardından ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmaması için Hadim Karayolları Şefliği ve Hadim Belediyesi ekipleri teyakkuza geçti. İlçe genelinde ana yollar, bağlantı güzergahları ve mahalle yollarında kar küreme ve tuzlama çalışmaları aralıksız sürdürüldü. Ekipler, özellikle yüksek kesimlerde ve virajlı yollarda çalışmalarını yoğunlaştırdı.
Yetkililer, karla mücadele çalışmalarının 7 gün 24 saat esasına göre devam ettiğini belirterek, vatandaşların can ve mal güvenliği için gerekli tüm tedbirlerin alındığını vurguladı. Sürücülere kış lastiği kullanmaları, zincirsiz yola çıkmamaları ve zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamaları yönünde uyarılarda bulunuldu.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”