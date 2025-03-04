Konya’nın hangi ilçesinde kaç kişi yaşıyor? İşte en çok ve en az nüfuslu ilçeler

Konya, Türkiye'nin yüz ölçümü açısından en büyük ili olup, 2024 yılı verilerine göre toplam nüfusu 2.330.024 kişiye ulaşmıştır. Bu nüfusun 1.157.080'i erkek, 1.172.944'ü kadındır.

En Kalabalık İlçe: Selçuklu

Konya'nın en fazla nüfusa sahip ilçesi 700.358 kişiyle Selçuklu oldu. Şehir merkezinde yer alan Selçuklu, hem nüfus yoğunluğu hem de gelişmişlik açısından kentin en önemli noktalarından biri konumunda. Üniversiteler, büyük alışveriş merkezleri ve sosyal alanlarıyla dikkat çeken ilçe, hızla gelişmeye devam ediyor.

En Az Nüfuslu İlçe: Yalıhüyük

Konya'nın en az nüfusa sahip ilçesi ise Yalıhüyük olarak kaydedildi. Sadece 1.678 kişinin yaşadığı bu ilçe, ilin en küçük ve en tenha yerleşim yeri olarak öne çıkıyor. Daha çok tarım ve hayvancılıkla geçinen Yalıhüyük, düşük nüfusuna rağmen sakin yaşam tarzıyla dikkat çekiyor.

Diğer İlçelerin Nüfusları

Konya'nın büyük ilçeleri arasında Karatay (385.432 kişi) ve Meram (348.071 kişi) gelirken, daha küçük ilçeler arasında Taşkent (5.931 kişi), Akören (5.857 kişi) ve Derbent (4.014 kişi) gibi yerleşim yerleri bulunuyor.

Bu verilere göre Konya'nın nüfus dağılımı, merkez ilçeler Selçuklu, Karatay ve Meram'da yoğunlaşırken, kırsal bölgelerde ise nüfus daha seyrek şekilde dağılmış durumda.

Konya İlçe Nüfus

Karatay 385.432

Meram 348.071

Ereğli 156.253

Akşehir 93.719

Beyşehir 79.629

Çumra 68.551

Seydişehir 66.067

Ilgın 53.239

Kulu 51.794

Karapınar 51.324

Cihanbeyli 50.021

Kadınhanı 31.494

Sarayönü 28.553

Bozkır 25.199

Yunak 20.646

Hüyük 15.033

Altınekin 14.593

Doğanhisar 14.445

Hadim 11.049

Çeltik 9.726

Güneysınır 9.287

Emirgazi 7.739

Tuzlukçu 6.127

Taşkent 5.931

Akören 5.857

Derebucak 5.540

Ahırlı 4.666

Derbent 4.014

Halkapınar 4.009

Kaynak: Haber Merkezi