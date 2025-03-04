Konya’nın hangi ilçesinde kaç kişi yaşıyor? İşte en çok ve en az nüfuslu ilçeler
Konya, Türkiye'nin yüz ölçümü açısından en büyük ili olup, 2024 yılı verilerine göre toplam nüfusu 2.330.024 kişiye ulaşmıştır. Bu nüfusun 1.157.080'i erkek, 1.172.944'ü kadındır.
En Kalabalık İlçe: Selçuklu
Konya'nın en fazla nüfusa sahip ilçesi 700.358 kişiyle Selçuklu oldu. Şehir merkezinde yer alan Selçuklu, hem nüfus yoğunluğu hem de gelişmişlik açısından kentin en önemli noktalarından biri konumunda. Üniversiteler, büyük alışveriş merkezleri ve sosyal alanlarıyla dikkat çeken ilçe, hızla gelişmeye devam ediyor.
En Az Nüfuslu İlçe: Yalıhüyük
Konya'nın en az nüfusa sahip ilçesi ise Yalıhüyük olarak kaydedildi. Sadece 1.678 kişinin yaşadığı bu ilçe, ilin en küçük ve en tenha yerleşim yeri olarak öne çıkıyor. Daha çok tarım ve hayvancılıkla geçinen Yalıhüyük, düşük nüfusuna rağmen sakin yaşam tarzıyla dikkat çekiyor.
Diğer İlçelerin Nüfusları
Konya'nın büyük ilçeleri arasında Karatay (385.432 kişi) ve Meram (348.071 kişi) gelirken, daha küçük ilçeler arasında Taşkent (5.931 kişi), Akören (5.857 kişi) ve Derbent (4.014 kişi) gibi yerleşim yerleri bulunuyor.
Bu verilere göre Konya'nın nüfus dağılımı, merkez ilçeler Selçuklu, Karatay ve Meram'da yoğunlaşırken, kırsal bölgelerde ise nüfus daha seyrek şekilde dağılmış durumda.
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