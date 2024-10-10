Konya’nın Hüyük çileği YÖREX fuarında tanıtıldı!

Antalya Ticaret Borsası (ATB) öncülüğünde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) desteğiyle gerçekleştirilen 13. Yörex Yöresel Ürünler Fuarı yerel ürünlerin tanıtımı ve ticari bağlantıların kurulması açısından önemli bir etkinlik olarak öne çıkıyor.
Bu yıl fuarda AB tescilli coğrafi işaretli ürünümüz Hüyük Çileği katılımcıların beğenisine sunuldu.
Fuara önemli isimler katıldı!
Fuarın açılışına TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Muhammed Zeki Durak, geçmiş dönem Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Antalya Valisi Hulusi Şahin gibi önemli isimler katıldı.
Ayrıca Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ATSO Başkanı Yusuf Hacısüleyman ve birçok yerel oda ve borsa temsilcisi de etkinlikte yer aldı.
Hüyük çileği'ne plaket!
Açılış gününde Antalya Valisi Hulusi Şahin, Hüyük Çileği'nin tanıtımında gösterdiği çabalar nedeniyle İlçe Müdürü Mevlüt SARI'ya plaket takdim etti.
Bu ödül yerel tarım ürünlerinin desteklenmesi ve tanıtımına verilen önemi bir kez daha vurguladı.
Fuar 9-13 Ekim'de ANFAŞ'ta!
YÖREX Yöresel Ürünler Fuarı 9-13 Ekim tarihleri arasında Antalya ANFAŞ'ta ziyarete açık olacak.
Fuarda yerel ürünlerin tanıtımının yanı sıra ulusal ve uluslararası market zincirleri ile e-ticaret siteleri arasında iş bağlantılarının sağlanacağı ikili görüşmeler de gerçekleştirilecek.
Hüyük Çileği'nin tanıtıldığı 13. Yörex Yöresel Ürünler Fuarı yerel tarımın güçlenmesi ve geleneksel ürünlerin pazarlama potansiyelinin artırılması açısından büyük bir önem taşıyor.
Katılımcıların yoğun ilgisi yerel ürünlerin geleceği için umut verici bir tablo ortaya koyuyor.
(Berna Ata)
Kaynak: Haber Merkezi