Konya’nın tarihi mirası canlanıyor! Arasta Çarşısı’nın temeli atıldı

Karatay Türbe Arkası Kentsel Yenileme Projesi ile şehrin tarihi dokusu yeniden canlanıyor. Bu dev proje kapsamında hayata geçirilecek olan Arasta Çarşısı’nın temeli atıldı. Arasta Çarşısı’nın hayırlı olmasını dileyen Konya Valisi İbrahim Akın; projenin modernle gelenek arasında bir köprü olacağını dile getirdi. Türkiye’nin en önemli projelerinden birinin ilk etabına başladıklarını belirten Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise Karatay Türbe Arkası Kentsel Yenileme Projesi’nin tarihe not düşecek bir hizmet olduğunu aktardı. Arasta Çarşısı’nın ilçenin ve şehrin çehresini değiştirecek önemli bir yatırım olduğunu söyleyen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da; “Proje tamamlandığında, bölge hem yerli hem de yabancı turistler için cazibe merkezi haline gelecek” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleri, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Karatay Belediyesi'nin iş birliğiyle inşa edilecek Arasta Çarşısı'nın temeli atıldı.

"Karatay Türbesi Arkası Kentsel Yenileme Projesi” kapsamında şehrin tarihi dokusunu yeniden canlandırmaya yönelik olan bu önemli proje 84 iş yerinden oluşacak.



KÜLTÜR, TARİH VE TİCARETİN BULUŞMA NOKTASI OLACAK

100 bin metrekarelik alanda Türkiye'nin en büyük dönüşüm projelerinden biri olan Türbe Arkası Kentsel Yenileme Projesi'nin ilk etabı olan "Arasta Çarşısı” Aziziye Mahallesi'nde 84 iş yerinden oluşacak. 6 bin 427 metrekare arsa alanı ve 3 bin 4 metrekare inşaat alanına sahip olacak "Arasta Çarşısı” güncel değeriyle 223 milyon 656 bin TL'ye mal olacak. Tarihi ve Kültürel Mirasın Korunacağı bu önemli proje ile Konya'nın tarihi dokusunu korunarak gelecek nesillere aktarılacak.

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK İHYA PROJELERİNDEN BİRİNİN İLK ADIMINI ATTIK

Karatay Türbe Arkası Kentsel Yenileme Projesinin Karatay'ın gelişimi için önemli bir yatırım olduğunu dile getiren Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Arasta Çarşısı'nın Konya'ya hayırlı olmasını diledi. Kılca, Çarşı'nın tamamlandığında hem yerli hem de yabancı turistler için cazibe merkezi haline geleceğini kaydetti.



Arasta Çarşısı projesinin Türkiye'nin en büyük ihya projelerinden biri olduğunun altını çizen Hasan Kılca; "Geçmişle bugünü birbirine bağlayacak, şehrimizi turizmde önemli bir güce ulaştıracak, kendine özgü geleneksel dokulu yapılara ve etkin kullanım mekanlarına sahip, şehrin değerlerini taşıyan, yaşayan ve yaşatan bir merkezin temellerini attık. Burası, 2021 yılında Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından yenileme alanı ilan edilen oldukça büyük bir alan. Karatay Belediyesi olarak bölgenin projeye uygun hale gelmesi için zorlu bir kamulaştırma sürecini başarıyla geride bıraktık. Güncel bedeliyle yaklaşık 3 milyar lira değerinde 100 bin metrekare alanı kamulaştırarak bölgeyi yeni projemizin uygulanmasına %100 oranında hazır hale getirdik. Böylece geleceğe dönük, kültürel mirasın korunmasına ve turizm odaklı bir cazibe merkezi inşa edilmesine yönelik çalışmalarımızın önünü açtık. Karatay Belediyesi olarak; bir yandan ilçemiz sınırları içerisinde bulunan Obruk Hanı ve Kızören Obruğu'nu restore edip yeniden hizmete açarken; diğer taraftan Savatra Antik Kenti ve Boncuklu Höyük'ün gün yüzüne çıkması için önemli çalışmalar yürütüyoruz. Yine Karatay'ımızın dört bir tarafında bulunan, değerlerimizi yansıtan tarihi yapılarımızı da tespit ederek, korumaya alıyor ve onları aslına uygun bir şekilde restore ederek geleceğe taşıyoruz. Türkiye'nin en büyük ihya projelerinden biri olan Karatay Türbe Arkası Kentsel Yenileme Projesi'nin önemli adımlarından biri olan "Arasta Çarşımızın” da ilçemize ve şehrimize büyük bir değer katacağına inanıyorum” dedi.

TARİHİ MİRAS KARATAY'DA CANLANACAK

Hasan Kılca; Tarihi dokuya uygun olarak inşa edilecek olan Arasta Çarşısı'nın Konya için önemli bir adım ve şehrin geleceğine yapılan değerli bir yatırım olduğunu kaydetti.



Başkan Kılca Arasta Çarşısı ile ilgili şu bilgilere yer verdi; "Mevlana Türbesi'nden başlayarak Mevlana Kültür Merkezi'ne kadar olan bu alanda; müzeler, butik oteller ve çevre düzenlemeleriyle, şehrimizin turizm potansiyelini daha da güçlendireceğiz. Proje kapsamında, Hz. Mevlana Türbesi'nin arkasında yer alan 100 bin metrekarelik alanı, tarihi ve kültürel dokusuna uygun şekilde yeniden düzenleyeceğiz. Karatay Türbe Arkası "Arasta Çarşımızın" projesi; 6 bin 427 metrekare arsa alanı, 3 bin 4 metrekare de inşaat alanına sahip olacak. Projemiz, güncel değeriyle 223 milyon 656 bin TL'ye mâl olacak ve 84 adet dükkândan oluşacak. Konya'nın tarihi ve kültürel ruhunu koruyarak yürüttüğümüz bu proje tamamlandığında, şehrimize gelen yerli ve yabancı misafirlerin, yüzlerce yıllık geçmişi hissedebilecekleri bu merkez, kadim mirasımızın en özel duraklarından biri olacak. Tüm bunların yanında, yeni yüzüyle Türbe Arkası; konaklama alternatifleri, özel proje ve programlara uygun alanları, karşılama merkezleri, çarşıları, tarihi dokusu ve müzeleriyle şehrimize katma değer sağlayacak önemli bir hareketliliğin de merkezi olacak. Yüzeysel olarak bahsetmek gerekirse Türbe Arkası projemizin içerisinde; Karatay Belediyesi olarak, Mevlana Hamamı, Bedesten, Yeni Çarşı, Kültür Merkezi, Avlulu Dükkanlar, Eski Konya Evleri, Konya Evi Müzesi, Kitap Kahve, Modern ve Geleneksel Yapıdaki Konaklama Merkezlerini kapsayan alanlarda çalışmalar yapacağız. Büyükşehir Belediyemizin yapacağı Mevlana Karşılama Merkezi, Tarih ve Medeniyet Müzesi, Sultan Bahaeddin Veled Medresesi, Daruzziyafe Konya Evi, Restoran, Kahvehane ve Konya Mutfağı bölümleriyle birlikte bölgede toplamda 106 bin metrekarelik inşaat alanında şehrimizin en kapsamlı kentsel yenileme projelerinden birini daha hayata geçireceğiz. Bu aşamaya gelmemizde emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma, Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve çalışma arkadaşlarına, Kültür ve Turizm Bakanlığımıza, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza ve Sayın Murat Kurum'a, Konya Valimize, İl Başkanımıza, Milletvekillerimize ve projemizin en başından bu yana süreci yakından takip eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a huzurlarınızda şükranlarımı iletiyorum. Konya'mızın ve ilçemizin tarihi dokusunu en güzel şekilde yansıtacağına inandığımız merkezimizin, Konya'mıza ve Karatay'ımıza hayırlı olmasını diliyorum.” BİZ BİRLİKTE HAREKET EDİNCE BAŞARAMAYACAĞIMIZ İŞ YOK

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay; Türkiye'nin en büyük ihya projelerinden Darülmülk'ün en önemli ayaklarından biri olan Türbe Arkası Kentsel Yenileme Projesi'nde ilk adımı attıklarını aktardı. Konya modeli belediyecilik anlayışıyla Türkiye'nin en önemli projelerinden birini daha hayata geçirdiklerini ifade eden Altay; "Biz birlikte hareket edince başaramayacağımız bir iş yok” diye konuştu.



Tarihe not düşecek bir törenle bir arada olduklarına dikkat çeken Başkan Altay; "Konya denince ilk akla gelen Hazreti Mevlânâ medeniyetimizin yetiştirdiği mutasavvıflardan birisidir. 3 milyondan fazla insanın ziyaret ettiği Mevlânâ Müzesi ve türbesi etrafında önemli işler yapıyoruz. Bildiğiniz gibi Konya Selçuklu‘nun Darülmülkü ve bu projelerimizin ismini Konya'nın Darülmülk projeleri koyduk. İlk etapta "Türbe Önü Çarşıları” ile başlamıştık. Mevlânâ ve Altın Çarşı'da çok önemli bir dönüşüm gerçekleştirdik. Yine Konya'ya örnek bir iş oldu ve %100 mutabakatla esnafımıza anlaşarak Türbe Önü Çarşılarını yeniledik ve şu anda gelen ziyaretçilerimize hizmet veriyor. Ayrıca Suriçinde 20 farklı noktada çalışmalar yürütüyoruz. Bu projenin başlangıcı ile birlikte Mevlânâ Kültür Merkezi'nden başlayıp, Büyükşehir Belediyemizin eskiden bulunduğu alanda yapacağımız Şehir Kütüphanesine kadar yaklaşık 3 bin kilometrelik bir aksta tarihi dokunun ortaya çıkacağı bir düzenlemeyi hayata geçirmiş olacağız. Buradaki kamulaştırma çalışmalarımız Karatay Belediyemiz tarafından yürütüldü. İnşaat çalışmalarını Kültür ve Turizm Bakanlığı, Büyükşehir Belediyesi ve Karatay Belediyesi olarak Çevre şehircilik Bakanlığımızın desteğiyle yürütüyoruz. Bugün ilk etapta Arasta Çarşısı‘nın temelini atıyoruz. İkinci etapta hemen yanı başında bulunan Mevlevihane'nin ihalesini bu yıl içerisinde yapacağız. Sonra sırasıyla kültür alanlarını, otel alanlarını, alışveriş merkezlerini, müzeleri tamamlayarak bu bölgede Konya'ya yakışır bir hizmeti misafirlerimize sunmayı arzu ediyoruz. Bu işleri "ben” demeden "biz” diyerek Konya modeli belediyecilik anlayışıyla yürütüyoruz. Biz bir taraftan kentsel dönüşüm projesi yaparak elimizdeki yapı stoğunu iyileştiriyoruz bir taraftan da tarihi ve kültürel binaların etrafında yeni merkezler oluşturuyoruz. İnşallah bu hizmetler diğer şehirlere de örnek olur. Karatay Belediyemiz burada adeta bir kahramanlık hikayesi yazdı. Merkezi bir alanda bu kadar büyük bir kamulaştırma yapmak büyük bir cesaret işi. Ben emeklerinden dolayı Karatay Belediye Başkanımız Hasan Kılca ekibine çok teşekkür ediyorum. Biz birlikte hareket edince başaramayacağımız bir iş yok. Onaylanmış proje kapsamında projelerimizi tek tek inşa etmeye devam edeceğiz. Arasta Çarşısı'nın şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Desteklerinden dolayı başta Konya sevgisini muhabbetini her seferinde güçlü bir şekilde ileten değerli cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan'a, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'a, Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy Bey'e, belediye çalışanlarımıza Sayın Valimiz başta olmak üzere Konya'nın bürokratlarına ve bizlerden desteğini esirgemeyen AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin değerli il başkanlarına ve teşkilatlarına ve kıymetli Milletvekillerimize, İlçe Belediye Başkanlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

KONYA'NIN TARİHİ YENİDEN HAYAT BULACAK

Bugün çok önemli bir tarihi dönüşüme şahit oluyoruz diyen AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer, "Karatay Türbe Arkası Kentsel Yenileme Projesi” ile bölgede tarihin yeniden hayat bulacağını ifade etti.



Projenin hayırlı olmasını dileyen Mustafa Hakan Özer; "Büyükşehir Belediyemiz ve Karatay Belediyemizin emekleri ile Türkiye'nin en büyük ihya projesi olan Darülmülk projesi ile beraber bugün burada çok büyük bir dönüşme şahit olduk. Bu bölgede özellikle ticarethanelerin, müzelerin, misafirhanelerin, yerleşim merkezlerinin olduğu çok güzel bir tarihi alan tekrar Konya'mıza kavuşturulacak. Karatay Türbe Arkası Kentsel Yenileme Projesinin ilk etabı Arasta Çarşısı'nın tamamlanmasıyla Türkiye'nin en fazla ziyaretçi alan Mevlânâ Müzesi'ne gelen ziyaretçiler bu bölgede Konya'nın o gerçek tarihi dokusuna bir kez daha şahitlik etmiş olacaklar. Konya Belediye Başkanlarımız gerçekten bu şehrin tarihine ve kültürüne sahip çıkma noktasında hassaslar. Burada emeği olan başta Büyükşehir Belediye Başkanımız, Karatay Belediye Başkanımız, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ve Kültür ve Turizm Bakanlığımız olmak üzere herkese bir kez daha teşekkür ediyor ve bu projenin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

ARASTA ÇARŞISI MODERNLE GELENEK ARASINDAKİ KÖPRÜ OLACAK

Arasta Çarşısı'nın Konya'ya ve Karatay'a hayırlı olmasını dileyen Konya Valisi İbrahim Akın; projeyle modernle gelenek arasındaki köprünün inşa edileceğini dile getirdi.



Vali İbrahim Akın; "Karatay Türbe Arkası Kentsel Yenileme Projesi” kapsamında inşa edilecek Arasta Çarşısı kadim şehircilik mirasımızın günümüze yansıyan bir tezahürü ve mihenk taşı olarak yükselecektir. Şehirler yalnızca binalardan, meydanlardan, çarşılardan oluşmaz. Üstat Sezai Karakoç'un ifade ettiği gibi "bütün şehirlerin bir kalbi vardır”, Konya'nın kalbi de Selçuklunun izlerini taşıyan bu sokaklarda, Mevlana'nın hoşgörüsünde, âlimlerimizin miras bıraktığı irfanda atmaktadır. Hazreti Mevlana'nın pergel düşüncesinde olduğu gibi bir ayağımızı tarihi mirası sabitleyerek diğer ayağımızla da modern şehirciliği kuşanıyoruz. Çünkü bizler biliyoruz ki âlemin imarı Âdem'in imarından geçer. Konya'mızın dokusunu muhafaza ederken coğrafyamızın kültürel birikimini de geleceğe taşıyarak, modernle gelenek arasındaki köprüyü inşa etmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Arasta Çarşısı şehrimizin ticaretine turizm ve kültürüne katkı sağlayacak ve yüzlerce aileye de ekmek kapısı olacak bir buluşma noktası haline gelecek. Projenin hayata geçirilmesinde başta Sayın Cumhurbaşkanımız, kıymetli Bakanlarımız, değerli Büyükşehir Belediye Başkanımız, Karatay Belediye Başkanımız olmak üzere tüm emeği geçenlere ve paydaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Çarşımızın Konya'mıza ve Karatay'ımıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” açıklamalarına yer verdi.

Aziziye Mahallesi'nde gerçekleştirilen temel atma törenine; Karatay Kaymakamı Cengiz Ayhan, AK Parti önceki dönem Milletvekili Ahmet Sorgun, AK Parti İl Başkan Vekili Kazım Küçükçöğen, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Yılmaz, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Hadim Belediye Başkanı Mehmet Çetiner, AK Parti Karatay İlçe Başkanı Akif Demirci, MHP Karatay İlçe Başkanı Mustafa Ünver, AK Parti Karatay İlçe Kadın Kolları Başkanı Hülya Işık ve Karatay İlçe Müftüsü Musa İmamoğlu katıldı.

Konuşmaların ardından Aziziye Mahallesi'ne kazandırılacak olan "Arasta Çarşısı”nın temeli, protokol üyelerinin katılımıyla dualar eşliğinde atıldı.

Kaynak: Haber Merkezi