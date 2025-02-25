Konya Ovası’nda kuraklık alarmı! Su krizi ve alınması gereken önlemler

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sait Gezgin, Konya ve İç Anadolu Bölgesi’nde beklenen yağışların henüz gerçekleşmediğini belirterek, kuraklık tehlikesine dikkat çekti.

Konya'da, uzun süredir beklenen yağışların gerçekleşmemesi nedeniyle barajlardaki su oranı ciddi şekilde düştü.

Beyşehir Gölü'nün su alım kotunun altına düştüğünü vurgulayan Prof. Dr. Gezgin, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da tarımsal sulama için gölden su alınmasının mümkün olmadığını belirtti. Buna rağmen, geçen yıl yaşanan kuraklık nedeniyle bir miktar su alındığını, ancak bunun gölün ömrünü kısaltarak daha büyük çevresel felaketlere yol açabileceğini ifade etti.

Konya Ovası'ndaki su krizine dikkat çeken Gezgin, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın getirdiği ürün planlamasına derhal uyulması gerektiğini belirtti.

"Tarım uygulamaları gözden geçirilmeli''

Bölgedeki tarım uygulamalarının gözden geçirilmesi gerektiğini vurgulayan Gezgin, mısırın su tüketiminin çok yüksek olduğunu belirterek, bölgedeki ekim alanlarının ciddi şekilde sınırlandırılması gerektiğini ifade etti. Konya Kapalı Havzası'nda hayvancılıkla uğraşmayanların ticari amaçlı yonca üretiminin durdurulması gerektiğini söyledi. Ayrıca, Altınova, Amasya ve Adapazarı şeker fabrikaları için Konya Ovası'nda yapılan pancar üretiminin 2025 yılı itibarıyla kesin olarak yasaklanması gerektiğini belirtti. Gezgin, şu an yılda 90 bin ton pancar üretildiğini ve bunun da 20 milyon metreküp su tüketimine denk geldiğini vurguladı.

"Konya'ya su getirilmesi yanlış''

Havza dışı su transferine değinen Gezgin, Kızılırmak'tan Konya'ya su getirilmesinin yanlış bir uygulama olacağını savundu. Bu durumda hem Konya Ovası'nın su sorununa çözüm getirilemeyeceğini hem de Kızılırmak Havzası'nda su sıkıntısı yaşanabileceğini belirtti.

"Konya Ovası için de uygulanması gerekiyor''

Dr. Gezgin, su fazlalığı olan tek havzanın Çoruh Havzası olduğunu ve Bayburt civarındaki suyun bir kısmının boru hattıyla Konya Ovası'na taşınması gerektiğini ifade etti.

Bu önerinin ilk etapta ekonomik görünmeyebileceğini ancak uzun vadede büyük bir yatırım olacağını belirten Gezgin, Türkiye'nin daha önce Manavgat Çayı'ndan Kuzey Kıbrıs'a su götürdüğünü hatırlattı. Benzer bir projenin Konya Ovası için de uygulanması gerektiğini vurguladı.

(Sibel Elmas)