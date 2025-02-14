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Konya, Samsunspor mücadelesine kenetlendi! Belediye başkanlarından taraftara çağrı

Konya, Samsunspor mücadelesine kenetlendi! Belediye başkanlarından taraftara çağrı
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ve Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Süper Lig’in 24.haftasındaki Konyaspor - Samsunspor mücadelesinde bütün yeşil-beyazlı taraftarları maça davet etti.

Konyaspor camiası Samsunspor maçına kenetleniyor. Kayserispor maçındaki olaylardan sonra tüm şehir Pazar günü 16.00'da oynanacak Samsun mücadelesine odaklandı.

Bununla birlikte Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ve Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş tüm taraftarı maça davet etti.

BAŞKAN PEKYATIRMACI: "BİZ KONYAYIZ, KONYALILARLA VARIZ"
Sosyal medya hesabından videolu paylaşım yapan Başkan Pekyatırmacı, "Konyaspor'un yaşamış olduğu mağduriyetin kabul edilemez olduğunu ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı: " Sahada futbolcularımız var, tribünde taraftarlarımız var. Başka VAR'lara teslim olmayacağız. Haydi Konya! 16 Şubat Pazar günü saat 16.00'da  MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'na bütün hemşerilerimizi bekliyoruz. Biz Konyayız, Konyalılarla varız.” dedi.



BAŞKAN KILCA: "TÜM ŞEHİR TEK YÜREĞİZ"
Başkan Kılca ise yaptığı paylaşımda, "Konyaspor'umuz şehrimizin en büyük markasıdır, asırlık çınarımız Konyaspor'umuzun bu hafta sonu kendi sahasında saat 16.00'da Samsunspor ile yapacağı maça tüm hemşehrilerimizi, Konyaspor sevdalılarını bekliyorum" diye konuştu.



BAŞKAN KAVUŞ: "90 DAKİKA BOYUNCA TAKIMIMIZI DESTEKLEMEK İÇİN STADYUMA BEKLİYORUZ"
Başkan Kavuş ise yaptığı paylaşımda,"Konyaspor'umuz için biriz birlikteyiz! Şehrimizin en değerli markalarından Anadolu Kartalı'na Samsunspor maçında destek olmak için hep birlikte tribündeyiz. Konyalıyım diyen Konyasporluyum diyen herkesi Pazar günü saat 16.00'da 90 dakika boyunca takımımızı desteklemek için stadyuma bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi

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