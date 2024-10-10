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Konya sanayi bölgelerinin ulaşım standartları yükseliyor! Esnafın işi kolaylaşacak

Sibel Elmas
Muhabir
Konya sanayi bölgelerinin ulaşım standartları yükseliyor! Esnafın işi kolaylaşacak
Karatay Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yol yapım, asfaltlama, bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler bu kapsamda Fevzi Çakmak Mahallesi’ndeki sanayi bölgesinde sıcak asfalt çalışması gerçekleştiriyor. Yapılan çalışmaların sanayi bölgeleri için önemli olduğunu söyleyen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca; “Yerleşim alanlarındaki sıcak asfalt çalışmalarımızla eş zamanlı olarak sanayi bölgelerinde de asfalt serimlerimizi gerçekleştiriyoruz” dedi.

Karatay Belediyesi, ilçe genelinde vatandaşların ulaşımlarını daha rahat ve modern bir şekilde sağlayabilmeleri için projelerini bir bir hayata geçiriyor. Planlanan program dahilinde yol çalışmalarını sürdüren ekipler mahalle ve caddelerdeki asfalt çalışmalarını eş zamanlı olarak sanayi bölgelerinde de yürütüyor. 

SICAK ASFALT ÇALIŞMASI SANAYİ ESNAFININ İŞLERİNİ KOLAYLAŞTIRACAK

Karatay Belediyesi bu kapsamda Fevzi Çakmak Mahallesi'nde; 10670 sokak yakamoz caddesi, Zümer Sanayi Sitesi, 10800 sokak, 10771 sokak ve Gürbaşak sokakta sanayi yollarının kalitesini artırmak amacıyla sıcak asfalt serimi gerçekleştirdi.  Sanayi esnafının işlerini kolaylaştırarak, bölgenin altyapısını güçlendirecek olan bu çalışma özellikle ulaşımın daha rahat ve güvenli hale gelmesi açısından büyük önem taşıyor. Yapılan sıcak asfaltlama çalışması, sanayi bölgesinin modern bir görünüme kavuşmasını sağlarken, araçların yolda yıpranmasını da en aza indiriyor. Çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getiren sanayi esnafı da, Karatay Belediyesi'ne teşekkür etti. 

VATANDAŞLARIMIZIN İHTİYAÇLARINI GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURARAK ÇALIŞIYORUZ

Konya'nın ekonomisine ve istihdamına ciddi katkı sunan sanayi bölgelerindeki çalışmalarının önemine değinen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, bölgedeki esnafın talep ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak bu çalışmayı hayata geçirdiklerini belirtti. 

Başkan Kılca,

"Karatay'ımızın ulaşım ağını daha güvenli ve akıcı hale getirmek amacıyla yerleşim alanlarındaki sıcak asfalt çalışmalarımızla eş zamanlı olarak yeni sanayi bölgelerimizde asfalt serimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Sanayi bölgelerimiz, ilçemiz ekonomisinin bel kemiğini oluşturan önemli bir alan. Buradaki yolların iyileştirilmesi, hem esnafımızın daha verimli çalışmasını sağlayacak hem de ilçemizin ticaret hacmine katkı sunacak. Sıcak asfalt uygulaması sayesinde yollar, ağır vasıta ve iş makinelerinin yoğun olarak kullanıldığı sanayi bölgesinde uzun ömürlü ve dayanıklı hale getirildi. Bu altyapı yatırımlarımız, sanayi bölgesinin gelişmesine ve esnafımıza daha konforlu çalışma koşulları sağlamasına önemli katkılar sunuyor. Sanayi Sitemizdeki sıcak asfalt çalışması, sanayi esnafımıza hayırlı olsun. Allah, esnafımıza helalinden bol kazanç nasip etsin” dedi.     

     

(Sibel Elmas)

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