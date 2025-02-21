Konya Şehir Hastanesi’nde 2024 yılında 3 milyon 106 bin hasta tedavi oldu

Konya Şehir Hastanesi 2024 yılı değerlendirme toplantısı İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç başkanlığında gerçekleştirildi.

Hastane Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Oğuzhan Günenc ile birlikte tüm hastane yöneticileri, klinik sorumluları, öğretim görevlileri ve uzman hekimlerin hazır bulunduğu toplantıda Şehir Hastanesi'nde sunulan sağlık hizmetleri, istatistiksel veriler eşliğinde ele alındı. 2024 yılı verilerinin 2023 yılı verileri ile karşılaştırılması ile başlayan toplantıda, 2025 yılı hedefleri de katılımcılar ile paylaşıldı.

‘Konya Şehir Hastanesi, 2025 Yılında da Öncü Olmaya Devam Edecek'

Konya Şehir Hastanesi'nin kısa sayılabilecek bir süre içerisinde Konya'nın lokomotif hastanesi konumuna geldiğini vurgulayan Prof. Dr. Koç, "Konya Şehir Hastanemizin her alanda öncü bir sağlık merkezi olması için hastane yöneticilerimiz ile birlikte çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam ediyoruz. En üst seviyedeki hizmet kalitesi, özellikli tedavi hizmetleri ve kapasitesinin tamamını kullanan bir hastane olarak Konya Şehir Hastanemiz, Konya ve bölge sağlığı adına önemli hizmetlere imza atmaya 2025 yılında da devam edecektir” dedi.

‘Özellikli Sağlık Hizmetlerinde Çeşitlilik Artmaya Devam Ediyor'

Konya Şehir Hastanesi'nin kadro ve tıbbi donanım açısından her geçen gün güçlenmeye ve özellikli hizmetler sunmaya devam ettiğini ifade ederek konuşmasına devam eden Prof. Dr. Koç, "Hastanemiz, Diyaliz, Çocuk ve Erişkin Kalp Merkezi, Yanık Merkezi, Perinatal Merkez, Rop Tanı ve Tedavi Merkezi, Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezi, İnme Merkezi, Uyku Laboratuvarı, Kemik İliği Transplantasyon Merkezi, Kapsamlı Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi, Hiperbarik Oksijen Tedavi Merkezi, Nükleer Tıp Tanı ve Tedavi Merkezi, Genetik Hastalıklar Tanı Merkezi gibi sunduğu özellikli sağlık hizmetleri ile bölgemizde referans hastane olma hedefine ulaşmış durumdadır” dedi.

‘2024'de 3 Milyon 106 Bin Hastaya Sağlık Hizmeti'

Açıldığı günden bu yana Konya ve çevre illerdeki vatandaşlara nitelikli sağlık hizmeti sunan Konya Şehir Hastanesi, 2024 yılında 715 bin 572'si acil servisten olmak üzere toplam 3 milyon 106 bin hastaya tedavi hizmeti sağladı. 308'i yoğun bakım yatağı olmak üzere toplamda 1.295 yatak kapasiteli hastanede, 494 hekim, 420 asistan, 1.590'ı ebe ve hemşire ile birlikte toplam 5.371 çalışanın görev yaptığını ifade eden Prof. Dr. Koç, aynı dönem içerisinde hastanede 40 bin 308'i A,B,C grubu olarak kabul edilen özellikli ameliyatlar olmak üzere toplamda 108 bin 180 ameliyat gerçekleştirildiğini açıkladı.

Hastanenin, yataklı servis hizmetlerinde % 82, yoğun bakım yataklarında ise % 91 doluluk oranı ile hizmet sunduğunu ifade eden Prof. Dr. Koç, her gün hastaneye ortalama 120 ambulansın giriş yaptığının da altını çizdi

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Koç'un konuşmasının ardından Hastane Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Oğuzhan Günenc tarafından sunum gerçekleştirildi. Toplantı, yapılan sunumun ardından genel değerlendirmelerin yapılmasıyla sona erdi.

Kaynak: Haber Merkezi