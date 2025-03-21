Konya Şehir Merkezinde ulaşım sorunsuz devam ediyor

Konya şehir merkezinde bulunan ana arterler ve caddelerde trafik akışı şu an itibarıyla sorunsuz şekilde devam ediyor. Yetkililerden alınan bilgilere göre, yolların açık olduğu ve ulaşımda herhangi bir aksamanın yaşanmadığı bildirildi.

Özellikle yoğun saatlerde vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına ekipler sahada çalışmalarını sürdürüyor. Yol bakım, onarım ve temizlik ekipleri, trafik akışının düzenli ilerlemesi için gerekli önlemleri alarak yolları açık tutmaya devam ediyor. Yetkililer, hava ve yol koşullarına bağlı olarak sürücülerin dikkatli olması gerektiğini hatırlatarak, olası aksaklıklara karşı ekiplerin hazır bulunduğunu belirtti. Konya genelinde trafik akışının güvenli ve konforlu şekilde devam etmesi için çalışmaların aralıksız sürdüğü vurgulandı. Belediye ekipleri, olası bir olumsuzluk yaşanmaması adına sahadaki faaliyetlerine devam etmektedir. (Sibel Elmas)

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