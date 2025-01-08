Konya SMMM Odası’nda seçim hazırlığı! Paparacı adaylığını açıkladı

Konya Meslekte Dayanışma Grubu Başkan adayı İbrahim Paparacı, Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası başkanlık adaylığını açıkladı.

Bera Otel'de üzenlediği basın toplantısı ile Konya Meslekte Dayanışma Grubunun Başkan adayı olarak kameralar karşısına çıkan İbrahim Paparacı, meslektaşlarının karşılaştıkları zorluklar ve arkasından gelen enflasyon muhasebesine gerekli tepkileri veremeyişleri noktasında zorluk çektiklerini anlattı.

İbrahim Paparacı, "Konya'da STK'lar ve siyasi partiler nezdinde bir kamuoyu oluşturamamamız büyük bir üzüntü kaynağı. Üzerimizden geçen enflasyon muhasebesi, mesleğimizi ciddi anlamda yaralamış ve meslektaşlarımızı yormuştur. Buna rağmen bu mesleği icra etmeye devam eden tüm meslektaşlarıma teşekkür ederim.2024 yılında mevcut yönetim çok hızlı değişmeye başladı. Maliye Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı'nın tüm isteklerini yerine getirmemize rağmen, kurumlarımızın mesleğimize ve meslektaşlarımıza bakışı değişmedi. Birincil hedefimiz, kamuoyu oluşturarak bağlı olduğumuz kurumlara değerimizi anlatmaktır" dedi.

2025 yılının seçim yılı olduğunu ifade eden Paparacı, 6 ayrı listenin seçim için hazırlandığını vurguladı. Paparacı,

"2025 yılı seçim yılı ve Mayıs ayında sandığa gideceğiz. Odamızın şu anki bölünmüşlüğü, parçalanmışlığı ve liste enflasyonu meslektaşlarımızı derinden yaralamaktadır. Bir olmak, bütün olmak en büyük gayemizdir. Şu anda sahada 6 listenin seçime gitmesi öngörülüyor. Bu işin sevdalıları, hizmet edecek kadrolara gelsin. İnşallah, 2025 Mayıs seçimlerinde daha güçlü bir dayanışma ve mesleki dayanışma grubu olarak kendi başımıza iktidar olmak istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Haber Merkezi