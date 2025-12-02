Konya trafiğinde acı bilanço! 7 bin 827 kaza, binlerce yaralı, 65 ölü

“Bir Kural, Bir Ömür” sloganıyla açıklanan 2025 trafik verileri, Konya’da kural ihlallerinin ağır sonuçlarını ortaya koydu.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü verilerine göre 2025 yılı, trafik güvenliği açısından kritik bir dönem oldu. "Bir Kural, Bir Ömür” sloganıyla paylaşılan istatistikler, dikkatsizliğin ve kural tanımazlığın ağır sonuçlarını ortaya koydu.

İl Genelinde 7.827 Trafik Kazası: 65 Can Kaybı, 11 Bin 296 Yaralı

2025 yılı boyunca Konya genelinde 7.767 yaralanmalı, 60 ölümlü olmak üzere toplam 7.827 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 65 kişi hayatını kaybetti, 11.296 kişi yaralandı.

Motosikletler yıl içinde 2.958 kazaya karıştı. Bu kazalarda 10 kişi yaşamını yitirdi, 3.598 kişi yaralandı.

Yetkililer, koruyucu ekipman kullanımı, hız limitlerine uyma ve güvenli sürüş davranışlarının hayati önem taşıdığını vurguluyor.

"Basit” Görülen Kural İhlalleri Telafisi Olmayan Sonuçlar Doğuruyor

Hız limitine uymamak, kırmızı ışık ihlali, emniyet kemeri takmamak, takip mesafesine dikkat etmemek ve hatalı sollama; ölümlü kazaların temel nedenleri arasında yer aldı.

"Denetimler Aralıksız Sürecek”

Konya İl Emniyet Müdürlüğü, trafik güvenliği için çalışmaların aksatılmadan süreceğini belirterek şu açıklamayı yaptı: "Can ve mal güvenliğini sağlamak için ekiplerimiz 7 gün 24 saat esasına göre denetimlerini aralıksız sürdürecektir.”

(Berna Ata)