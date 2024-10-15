Konya Valisi İbrahim Akın’dan Başkan Hasan Kılca’ya ziyaret

Konya Valisi İbrahim Akın, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’yı ziyaret etti. Karatay ve belediye olarak yürüttükleri çalışmalar ile yatırımlar hakkında Vali İbrahim Akın’a bilgi veren Başkan Hasan Kılca; “Konyamızdaki kurumlar arası örnek iş birliği dolayısıyla çok mutluyuz. Bu birlik ve beraberlik içerisinde ilçemize ve Konyamıza hizmet etmeyi sürdüreceğiz” dedi.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, kendisini ziyaret eden Konya Valisi İbrahim Akın'ı Karatay Belediyesi'nde ağırladı. Vali İbrahim Akın, ziyarette Başkan Hasan Kılca'dan Karatay ve belediye olarak yürüttükleri çalışmalar ile yatırımlar hakkında bilgi aldı. KONYA'DA KURUMLAR ARASINDAKİ ÖRNEK İŞBİRLİĞİ BİZİ MUTLU EDİYOR Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Konya Valisi İbrahim Akın'a ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getirdi. Başkan Hasan Kılca; "Konya Valimiz Sayın İbrahim Akın ile belediyemizde bir araya geldik. Ziyaretleri dolayısıyla Sayın Valimize çok teşekkür ediyorum. Konyamız, kurumlar arası iş birliği, birlik ve beraberlik bağlamında örnek bir şehirdir. Bu bizleri çok mutlu ediyor. Bizler de bu işbirliğinin daha da artırılması ve gerek belediye olarak yürüttüğümüz çalışmalar gerekse müştereken yürütülebilecek projelere ilişkin görüş alışverişinde bulunduk. Konyamıza ve Karatay'ımıza bu anlayışla hizmet etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

S Sızmali 5 gün önce Maşallah. Allah yolunuzu açık etsin. isinizi kolay eylesin. Belalardan muhafaza eylesin. İşiniz gücünüz rast gelsin. Cevapla Begen (0) Begenme (0) Yorum yazma kurallarını okudum ve kabul ediyorum. Avatar Seç

