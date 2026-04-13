Ali Asım Erdem
Muhabir

- Güncelleme Tarihi:

Konya ve Karamanlılar İstanbul’da buluştu! Yoğun ilgi gördü
Kısa adı KONKAMUDER olan Konyalı ve Karamanlı Kamu Çalışanları Derneği özel bir etkinlik düzenledi. Bağcılar Halk Sarayında düzenlenen kahvaltı programına, İstanbul’da yaşayan Konya ve Karamanlılar yoğun ilgi gösterdi.

Konya ve Karaman'dan İstanbul'a gelen kamu çalışanlarının birbirleriyle tanışmasını, kaynaşmasını ve dayanışmasını sağlamak amacıyla 2014 yılında kurulan Konyalı ve Karamanlı Kamu Çalışanları Derneği bir kez daha hemşerileri bir araya getirdi. 

Bağcılar Halk Sarayında düzenlenen kahvaltı programı geniş katılımla gerçekleştirildi. Konya ve Karamanlıları bir kez daha aynı çatı altında buluşturan etkinlik, siyaset, bürokrasi, iş ve sivil toplum camiasından çok sayıda ismi bir araya getirdi. Başakşehir Kaymakamı Cemil Özgür Öneği, Bağcılar AK Parti ilçe Başkanı Mikail Çakır, KONSİAD Başkanı Kemal Çelik, Bozkırlılar Vakfı Başkanı Kamil Bilgin buluşmaya katılan isimler arasındaydı.

Kahvaltı buluşmasında bir araya gelen hemşerilerin gönül gönüle vererek birlik ve beraberliklerini tazelediklerini belirten Konyalı ve Karamanlı Kamu Çalışanları Derneği Başkanı Himmet Büyükbardakçı katılımcılara teşekkür ederek;

"Medeniyetler, Mevlana diyarı Konya'mızın kadim kültürünü ve derin maneviyatını yüreğimizde hissederek; Anadolu'nun birleştirici ruhuyla aynı sofrada buluşmanın huzurunu yaşadık. Kahvaltı etkinliğimiz, geçmişi yâd etmek, dostlukları pekiştirmek, yeni arkadaşlıklar kurmak için harika bir fırsat sundu. Konya'nın ve Karaman'ın kültürel zenginlik ve ortak değerleri paylaşıldı. Hemşerilerimizle sık sık bir araya gelmeye, kültürümüzü yaşatmaya ve bağlarımızı güçlendirmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

(Ali Asım Erdem)

