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Konya’yı hüzne boğan kaza! Yaralı polislerin sağlık durumu nasıl?

Sibel Elmas
Muhabir

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Konya’yı hüzne boğan kaza! Yaralı polislerin sağlık durumu nasıl?

Konya'da Salı günü akşam saatlerinde acı bir kaza yaşandı. 

Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi Okyar Caddesi ile Saadet Caddesi Kavşağında meydana gelen kaza Konya'yı alarma geçirdi. 

Devriye görevi sırasında tırla çarpışan ekip aracındaki polis memurlarından Onur Şirin şehit oldu. 

2 polis ağır yaralı!

Kazada ağır yaralanan polis memurları Oktay Demirkır ve Hüseyin Sağlam ambulanslarla Konya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. 

Şehit polise veda!

Kazada şehit olan 1 çocuk babası Onur Şirin Konya emniyet Müdürlüğünde düzenlenen törenin ardından Isparta'nın Yalvaç ilçesine uğurlandı. 

Yaralı polislerin sağlık durumu:

Ağır yaralı olarak Konya Şehir Hastanesine kaldırılan polis memurları Oktay Demirkır ve Hüseyin Sağlam'ın hayati tehlikeleri devam ediyor. 

Kaza anı kamerada!

Salı günü saat 17.30 sıralarında polis aracının traktör yüklü tırla çarpışması sonucu meydana gelen kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

(Sibel Elmas)

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