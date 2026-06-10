Konyalı anne ve kızı feci kazada hayatını kaybetmişti! Rapor tamamlandı

Antalya’da 10 kişinin öldüğü otobüs kazasına ilişkin rapor tamamlandı. Bilirkişi, hız sınırının 50 kilometre olduğu bölgede 95 kilometre hızla seyreden sürücüyü asli kusurlu buldu. Kazada Konyalı Zeynep Koçak ve kızı Bilgenur da hayatını kaybetmişti. İşte detaylar..

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde 1 Şubat'ta meydana gelen ve 10 kişinin yaşamını yitirdiği, 28 kişinin de yaralandığı yolcu otobüsü kazasına ilişkin bilirkişi raporu tamamlandı. Raporda, hız sınırının 50 kilometre olduğu bölgede otobüsün 95 kilometre hızla seyrettiği belirlenirken, hayatını kaybeden sürücü asli kusurlu bulundu.

KAZANIN AYRINTILARI RAPORDA YER ALDI

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan raporda, kazanın oluş şekli, takograf kayıtları, kaza tespit tutanakları, bilirkişi incelemeleri ve tanık beyanları değerlendirildi.

Rapora göre, İzzet Karağaç yönetimindeki 26 ABG 022 plakalı yolcu otobüsü, Kuzey Çevre Yolu ile Antalya-Burdur kara yolu kavşağındaki sağa virajlı bağlantı yoluna girdiği sırada kontrolden çıktı. Otobüs önce bariyerlere çarptı, ardından sürüklenerek yol dışına çıktı ve sol yanına devrildi.

YOL ISLAK VE HAVA SİSLİYDİ

Bilirkişi incelemesinde, kazanın meydana geldiği yolun asfalt, tek yönlü ve ıslak olduğu belirtildi. Kaza anında havanın sisli olduğu, bölgede tehlikeli viraj ve azami hız sınırını gösteren trafik levhalarının bulunduğu ifade edildi.

Yetkililer, olay yerinde 30 metre uzunluğunda fren izi ve 44 metre boyunca hasar görmüş bariyer tespit edildiğini kaydetti.

OTOBÜSÜN HIZI 95 KİLOMETRE OLARAK TESPİT EDİLDİ

Takograf verilerinin incelenmesi sonucunda, otobüsün kaza anındaki hızının 95 kilometre/saat olduğu belirlendi. Bu hızın, bölgede uygulanan 50 kilometrelik sınırın yaklaşık iki katına ulaştığı vurgulandı.

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından hazırlanan trafik kazası inceleme raporunda da sürücünün yol ve hava koşullarına uygun hız seçmediği ve trafik kurallarını ihlal ettiği belirtildi.

SÜRÜCÜ ASLİ KUSURLU BULUNDU

Raporda, sürücünün virajlı yol, ıslak zemin ve sisli hava şartlarını dikkate alarak görüş mesafesine uygun hızda seyretmesi gerektiği ifade edildi. Ancak sürücünün bu yükümlülüklere uymadığı, mahal şartlarının çok üzerinde bir hızla viraja girmesi nedeniyle aracın kontrolünü kaybettiği kaydedildi.

Bilirkişi heyeti, sürücü İzzet Karağaç'ın dikkat ve özen yükümlülüklerini ihlal ettiğini belirterek kazada "asli derecede kusurlu” olduğu sonucuna vardı.

KONYALI ANNE VE KIZIDA HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Feci kazada yaşamını yitirenler arasında Konya'nın Derebucak ilçesinden Zeynep Koçak ile 16 yaşındaki kızı Bilgenur Koçak da yer aldı. Anne ve kızı, memleketlerinde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verilmişti.

Kazada hayatını kaybeden 10 kişinin yakınları ise soruşturmanın sonucunu beklemeyi sürdürüyor.

Kaynak: Haber Merkezi