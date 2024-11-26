Konyalılar dikkat! SON GÜN 2 Aralık

Gayrimenkul sahiplerini yakından ilgilendiren Emlak Vergisi ile Çevre Temizlik, İlan ve Reklam Vergileri ödemelerinde ikinci taksit için son gün 2 Aralık 2024. Vatandaşların ödemelerini kolaylıkla yapabilmeleri için Kasım ayı boyunca öğle tatillerinde de çalışan Meram Belediyesi vezneleri, bu hafta sonu cumartesi ve pazar günü de vatandaşlara hizmet verecek.

Emlak, Çevre Temizlik, İlan ve Reklam Vergilerinin ikinci taksit ödemeleri 2 Aralık 2024 Pazartesi günü son buluyor. Kasım ayı boyunca öğle tatillerinde de çalışan Meram Belediyesi vezneleri, vatandaşların ödemelerinde kolaylık sağlamak amacıyla bu hafta sonu 08:00 ila 17:00 saatleri arasında da çalışacak.

VERGİ ÖDEMELERİ BELEDİYE VEZNELERİNDEN YA DA İNTERNET ÜZERİNDEN YAPILABİLİYOR

Meram Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada mükelleflerin herhangi bir gecikme zammı ile karşı karşıya kalmamaları adına ödemelerini bu tarihten önce yapmaları gerektiği hatırlatıldı.

Ödemelerin belediye veznelerinden ya da sıra beklemeden 'meram.bel.tr' adresi üzerinden yapılabileceğinin belirtildiği açıklamada şu görüşlere yer verildi;

"Her yıl iki taksit halinde ödenen Emlak, Çevre Temizlik, İlan ve Reklam Vergilerinin ikinci taksit ödemeleri 02 Aralık 2024 Pazartesi günü sona erecektir. Herhangi bir gecikme zammı ile karşı karşıya kalmak istemeyen mükelleflerin, ödemelerini bu tarihe kadar gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Bu tarihten sonra ödenecek vergilere kanunen gecikme zammı uygulama zorunluluğu bulunmaktadır. Vatandaşlarımız ödemelerini nakit ya da kredi kartı ile veznelerimizden ya da sıra beklemeden 'meram.bel.tr' internet sitemizde bulunan hızlı menü kısmından da yapabilirler. Vatandaşlarımızın rahatlığı ve bir yoğunluk yaşanmaması adına kasım ayı boyunca öğle tatilinde de hizmet veren veznelerimiz, hafta sonu 30 Kasım 2024 Cumartesi ve 01 Aralık 2024 Pazar günlerinde 08:00 ila 17:00 saatleri arasında da hizmet vermeye devam edecektir. Mükelleflerimizin herhangi bir sorunla karşılaşmamarı için ödemelerini 02 Aralık 2024 Pazartesi günü mesai bitiminden önce yapmaları gerektiğini hatırlatır, bu noktada hassasiyet gösteren tüm vatandaşlarımıza da teşekkür ederiz."

BİR UYARI DA SELÇUKLU BELEDİYESİ'NDEN!

Selçuklu Belediyesi tarafından, vergi mükelleflerinin ödemelerini 08.00-17.00 saatleri arasında belediye veznelerinden veya e-belediyecilik uygulamaları üzerinden kolaylıkla yapabileceği hatırlatıldı.

Selçuklu Belediyesi, Emlak, Çevre Temizlik ve İlan Reklam Vergilerinin 2024 yılı ödemelerinin son taksitinin 2 Aralık'ta sona ereceğini bildirdi. Selçuklu Belediyesi hizmet binasında yer alan tahsilat vezneleri vergilerini ödemek isteyen mükellefler için hafta sonu da hizmet verecek.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada;

Emlak, Çevre Temizlik ve İlan Reklam Vergilerinin Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere 2 eşit taksitte ödendiği belirtilerek vergi borcu olan mükelleflerin 2 Aralık tarihine kadar Emlak, Çevre Temizlik ve İlan Reklam Vergilerinin ikinci taksitlerini, TC kimlik numarası veya mükellef sicil numarası ile Selçuklu Belediyesi hizmet binası içerisinde yer alan veznelere nakit veya kredi kartı ile ödeyebilecekleri belirtildi. Açıklamada ayrıca mükelleflerin Türkiye'nin her yerindeki PTT şubelerinden online sistem üzerinden mükellef sicil numarası ve TC kimlik numarası eklenerek ödeme yapabileceği gibi e-belediyecilik uygulaması kapsamında internet üzerinden www.selcuklu.bel.tr web adresinden de kredi kartı veya banka kartı ile vergilerini ödeyebilecekleri hatırlatıldı.

ATM ve İnternetten Vergi Ödeme Kolaylığı

Vergi ödemeleri için ATM ve internet bankacılığı uygulamasıyla mükelleflere kolaylıklar sağlandığına dikkat çekilen açıklamada; Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Yapı Kredi Bankası şubelerinden ve mobil uygulamaları ile internet bankacılığı sistemi üzerinden, Ziraat Bankası ve Halkbank ATM'lerinden de mükellef sicil numarası ile vergi ödenebileceği belirtildi. Kredi kartı ile yapılan işlemlerde mükellefler anlaşmalı bankalardan Ziraat Bankası kredi kartlarına 6 taksit, diğer kredi kartlarına tek çekim yaparak hiçbir vade farkı oluşmadan ödeme imkânından faydalanabilecek. Sunulan hizmetlerle vatandaşların zaman kaybetmeden hızlı bir şekilde ödeme yapabileceği belirtilen açıklamada mükelleflerin gecikme zammına maruz kalmamaları için belirtilen süre içinde vergilerini ödemeleri gerektiği ifade edildi. Ayrıca ödeme süresi içinde ödenmeyen vergiler için 6183 sayılı kanun gereğince gecikme zammının uygulanacağı da konusunda vatandaşlar uyarıldı.

Kaynak: Haber Merkezi