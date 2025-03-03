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Kulesite AVM’de Araba Kampanyası Başladı! Kulesite AVM’den Alışveriş Araba Kazandırıyor

Sibel Elmas
Muhabir

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Kulesite AVM’de Araba Kampanyası Başladı! Kulesite AVM’den Alışveriş Araba Kazandırıyor
Konya’nın ve alışverişin kalbi Kulesite Alışveriş ve Eğlence Merkezi, düzenlediği özel çekiliş kampanyası ile ziyaretçilerine 2025 model Tesla Model Y hediye etme fırsatı sunuyor. Kampanya 28 Şubat Cuma günü yapılan coşkulu bir lansman ile AVM ziyaretçilerine tanıtıldı.

Türkiye'nin en modern alışveriş ve eğlence merkezlerinden biri olan ve Konya`da sosyal ve kültürel yaşamın merkezi haline gelen Kulesite Alışveriş ve Eğlence Merkezi düzenlediği kampanyalar ile alışverişi kazanca dönüştürmeye devam ediyor. Kulesite Alışveriş ve Eğlence Merkezi tarafından ''Kule'deki Tesla Senin mi?” sloganı ile başlayan kampanyanın lansmanı 28 Şubat Cuma günü coşkulu bir etkinlikle yapıldı. Kulesite AVM etkinlik alanında bando takımı ve flash mob performanslarıyla renkli bir atmosferde 2025 model Tesla Model Y'nin gizlendiği kutu büyük bir heyecanla konfeti yağmurları eşliğinde açılarak 3 Mart'ta başlayacak kampanya AVM ziyaretçilerine tanıtıldı.

1000 TL Alışverişle Tesla Kazanma Şansı

Konya'nın ve alışverişin kalbi olan Kulesite AVM'nin özel kampanyasıyla Tesla Model Y'nin sahibi olma şansı, alışveriş severler için eşsiz bir fırsat! Büyük lansmanla başlayan kampanya, 3 Mart – 3 Temmuz 2025 tarihleri arasında geçerli olacak. MPİ'nin 05.02.2025 tarih ve E-40453693-255.01.02-68133 sayılı izni ile düzenlenen kampanyada, alışveriş merkezi içerisindeki mağazalardan aynı gün içinde toplamda 1000 TL ve katlarında alışveriş yapan ziyaretçiler, çekilişe katılma hakkı kazanacak. Her 1000 liralık alışverişe bir çekiliş hakkının verileceği kampanyaya katılım için fiş veya faturaların danışma noktasına ibraz edilmesi ve kampanyaya katılım kaydının yaptırılması gerekecek. Ziyaretçiler bu işlemlerden sonra kampanyaya özel bir çekiliş kuponu alarak 2025 model Tesla Model Y araba kampanyası çekilişine katılabilecek. Kampanya ile ilgili ayrıntılı bilgi ve katılım koşullarına www.kulesite.com web sitesinden erişebiliyor.
Konya'nın kalbinde alışverişin yanı sıra eğlence, restoran ve etkinlik alanlarıyla da öne çıkan Kulesite, ziyaretçilerine dünya markalarından alışveriş yapma fırsatının yanı sıra, sosyal etkinlikler ve özel kampanyalarla keyifli bir alışveriş deneyimi sunarak ziyaretçilerin ilk tercihi olma özelliğini sürdürüyor.

(Sibel Elmas)

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