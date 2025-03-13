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Kulu’da 3 bin kişilik iftar sofrası kuruldu

Sibel Elmas
Muhabir
Kulu’da 3 bin kişilik iftar sofrası kuruldu
Kulu Belediyesi ve hayırseverlerin katkılarıyla düzenlenen iftar programında yaklaşık 3 bin kişi bir araya gelerek oruçlarını açtı.

Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen programa, AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek, Kaymakam Ömer Faruk Canpolat, Belediye Başkanı Abdurrahim Sertdemir ile birlikte kurum amirleri, siyasi parti başkanları, belediye meclis üyeleri, STK temsilcileri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İftar öncesinde İmam Hatipler tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti okunurken, ilahiler ve ezgiler seslendirildi. Akşam ezanının okunmasıyla birlikte binlerce kişi hep birlikte iftar yapmanın huzurunu yaşadı.

Kulu Belediye Başkanı Abdurrahim Sertdemir, birlik ve beraberliğin pekiştiği bu mübarek ayda, büyük bir sofrada buluşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, organizasyona katkı sağlayan hayırseverlere ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek yaptığı konuşmada, " Bu güzel programa iştirak eden herkese çok teşekkür ederim. Meclis çalışıyor. Belediye Başkanlarımız, İlçe Başkanlarımız ve Milletvekillerimiz bir araya geldi. Dünde Çevre ve Şehircilik Başkanımız ile birlikte Kulu ilçemizin de katılımları ile yapılacak hizmetleri değerlendiren bir toplantı da konuştuk. Bugün burada olmaktan çok memnun oldum. Çünkü Kulu ilçemizde çok sayıda dostumun, kardeşimizin, dava arkadaşımızın, hemşehrimizin Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptığım dönemde birlikte çalıştığımız birlikte hizmet vermeye gayret gösterdiğimiz, gerek prestij cadde, gerek kadınlar lokali, su, asfalt, alt yapı, kanalizasyon yatırımları ile birlikte hizmet vermeye çalıştığımız bir çok kardeşimiz vardı. Onlarla bir buluşma vesilesi oldu. Allah hepinizden razı olsun. Cenab-ı Hak nice Ramazanlar da nice mübarek günlerde, aylarda bizleri, çoluk çocuklarımız ile birlikte sağlıklı afiyetle tekrar tekrar buluştursun. Cenab-ı Hak tuttuğunuz oruçları kabul eylesin. Bu mübarek gün hürmetine, Ramazan-ı Şerif hürmetine bu mübarek aylar hürmetine milletimizi, memleketimizi kazadan, beladan, kötülüklerden, fitneden fessattan uzak tutsun. 

Konyamız kardeşliğin şehridir. Konyamız gönüllerin şehridir. İnançlı insanların şehridir. Geleneklerine bağlı geçmişine saygılı, Selçuklu, Osmanlı ecdadına layık insanların şehridir. Cenabı hak bizleri vasıfta birleştirsin inşallah. Birlik ve beraberliğimizi bozmasın. 

Abdurrahim bey bürokraside ki hizmetlerinden sonra şimdide yerel hizmetleriyle sizlerin içinde ve elinden gelen gayreti gösteriyor. Bundan sonraki süreçte de Kulu ilçemizde yapılacak tüm hizmetlerde bizlerde milletvekilleri olarak yanındayız. Allah ona kolaylık versin. 

Çevre ve Şehircilik Bakanımızla, Ticaret Bakanımızla, İçişleri Bakanımızla, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımızla, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte yanındayız. Allah tekrar hepinizden razı olsun. Tuttuğunuz oruçları kabul eylesin. Çocuklarınızla hayırlı huzurlu bir bayrama kavuşmayı diliyor, hepinizi saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum." dedi. 

Program, iftar sonrası sohbetler ve dualarla sona erdi.

(Sibel Elmas)

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