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Kulu’da hayırseverlerden çocuklara yönelik özel iftar programı!

Sibel Elmas
Muhabir

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Kulu’da hayırseverlerden çocuklara yönelik özel iftar programı!
Konya’nın Kulu ilçesinde Ramazan ayının manevi atmosferiyle birlikte hayırseverlerin katkılarıyla çocuklara yönelik özel bir iftar programı düzenlendi.

Birlikte oruç açarak dayanışma ve paylaşma duygularını pekiştirdiği etkinlikte, 8 ile 14 yaş grubu 221 çocuğun katıldığı iftar sofrası neşe ve mutlulukla doldu.

İlçe Müftülüğü İmam Hatipleri tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti, ilahiler seslendirilirken, programa katılan çocuklar için özel menüler hazırlandı. Ayrıca programda semazen gösterisi de sergilendi.

Organizasyonu düzenleyen hayırsever Sinan Ekici ise 221 çocuğun iftar programına katıldığını belirterek, hayırseverlere desteklerinden dolayı teşekkür etti. 

Ramazan'ın birlik ve beraberlik ruhunu yansıtan bu güzel etkinlik, çocukların unutamayacağı anılardan biri olarak hafızalara kazındı.

İftar programı sonunda çocuklara çeşitli hediyeler verildi. 

(Sibel Elmas)

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