Kulu’da okulda öğrencilere yönelik iftar programı düzenlendi

Zincirlikuyu İlk-Ortaokulu tarafından düzenlenen iftar programı, öğrencileri, öğretmenleri ve velileri bir araya getirdi.
Ramazan ayının manevi atmosferinde gerçekleşen organizasyonda, birlik ve beraberlik duyguları pekiştirildi.
Okul bahçesinde düzenlenen iftar programına, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Bakırtaş, Şube Müdürleri Hasan Karagedik, Özgür Baysel, okul idarecileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler yoğun ilgi gösterdi. Program, İmam Hatipler tarafından ilahiler, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla başladı. Ardından hep birlikte oruçlar açıldı.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Bakırtaş, mübarek ayda öğrencilerle bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduklarını belirterek, Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ayı olduğunu ifade etti. Bakırtaş, hayırseverlere katkılarından dolayı teşekkür etti.
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