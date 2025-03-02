Kulu’da spor kurslarına katılan 2 bin öğrenciye kışlık eşofman takımı dağıtıldı

Konya’nın Kulu ilçesinde çeşitli spor dallarında kurs gören 2 bin öğrenciye eşofman takımı dağıldı.

Kulu Kaymakamlığı koordinesinde, Konya Büyükşehir Belediyesi, Spor Dairesi Başkanlığı ile Kulu İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü iş birliğiyle açılan spor kurslarına katılan öğrencilere kışlık eşofman takımı dağıtıldı.

Gençlik Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, 12 farklı branşta 29 kursa devam eden yaklaşık 2 bin öğrenciye eşofman takımı hediye edildi.

Programa;

Kulu Belediye Başkanı Abdurrahim Sertdemir, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Barış Serhat Tütüncü, Konya Büyükşehir Belediyesi, Sportif Faaliyetlerden Sorumlu Başkanı Hasan Uzun, Gençlik Merkezi Müdürü Ziya Yemiş ve öğrenci velileri katıldı.

Programda konuşan İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Barış Serhat Tütüncü, bu yıl 12 farklı branşta 29 kursun açıldığını belirterek, desteklerinden dolayı Konya Büyükşehir Belediyesine ve Kulu Belediyesine teşekkür etti.Kulu Belediye Başkanı Abdurrahim Sertdemir ise yaptığı konuşmada, ilçede çocuk ve gençlerin kurslara ilgi gösterdiğini ifade ederek,

"Çocuklarımız bizim değerlerimiz. Değerlerimizi yaşatmak yaşatmak ise biz büyüklere düşer. Bugün sizlerin çocuklarınıza verdiğiniz değeri ilgiyi gördüm. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay başkanımızın sosyal yönü çok olduğu için bu tür faaliyetlerde bize çok büyük destek veriyor. Yine Spor ile ilgili Barış Tütüncü kardeşime çok teşekkür ederim. Çok özverili bir şekilde çalışıyor. Bizde Belediye olarak sürekli istişarelerde bulunuyoruz. Bizlerde katkılar vererek çocuklarımızı, gençlerimizi geleceğe hazırlıyoruz.

"Kurslarımıza desteğimiz devam edecek"

Elimizden geleni yapmanın gayreti içerisindeyiz. 3 bine yakın öğrencinin kurs aldığı 29 tane faaliyetin olduğu kursları görüyoruz. Yine ASEM ve Halk Eğitimi merkezinde kurslarımız var. Allah'a şükür Kulumuzun ilgi ve alakasını görüyorum. Hepinizi tebrik ediyorum. Çalışmalarımız olacak. Kaymakamlığımız ile Konya Büyükşehir Belediyemiz ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğümüz ile omuz omuza verip inşallah güzel hizmetler yaparız. Bugün de Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığının gönderdiği eşofmanları siz değerli çocuklarımıza dağıtacağız. Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay'a çok teşekkür ederim." dedi.

(Sibel Elmas)