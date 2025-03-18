Kulu’da Türk Tasavvuf Musikisi Ve Sema Mukabelesi büyük ilgi gördü

Konya’nın Kulu ilçesinde düzenlenen Türk Tasavvuf Mûsikîsi ve Sema Mukabelesi, vatandaşlar tarafından büyük ilgiyle karşılandı.
Konya Büyükşehir Belediyesi ve Kulu Belediye tarafından ilçede kültürel ve manevi değerlere olan ilgiyi artırmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlik, huzur dolu anlara sahne oldu.
Kültür Merkezi konferans salonundaki programda, tasavvuf mûsikîsinin eşsiz ezgileriyle gönüllere dokunan ezgiler seslendirildi. Ardından Sema Topluluğu, Mevlevî geleneğine uygun olarak icra ettikleri gösteriyle izleyenlere manevi bir atmosfer sundu. Sema Mukabelesi, mistik müzik ve dönülen semalar eşliğinde katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.
Etkinliğe, Kulu Belediye Başkanı Abdurrahim Sertdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Bakırtaş, AK Parti İlçe Başkanı Adil Görgülü, MHP İlçe Başkanı Abdurrahman Çağlayan ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Etkinlikte konuşan Kulu Belediye Başkanı Abdurrahim Sertdemir, desteklerinden dolayı Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a teşekkür etti.
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