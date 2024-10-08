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Lima öğrencileri İsrail soykırımının 1. yılında şiirlerini “Özgür Gazze” için seslendirdi

Sibel Elmas
Muhabir
Lima öğrencileri İsrail soykırımının 1. yılında şiirlerini “Özgür Gazze” için seslendirdi
Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Lise Medeniyet Akademileri, katil devlet İsrail’in Gazze’de başlattığı soykırımın birinci yılında “Direnişin Şehri Gazze’nin Şiiri” adlı program düzenledi. Duygu dolu anlara sahne olan etkinlikte, öğrenciler Filistin davasına olan duyarlılıklarını ve Gazze halkının yaşadığı zorlukları şiirleriyle dile getirdi.

Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Lise Medeniyet Akademileri (LİMA), katil İsrail'in Gazze'ye yönelik düzenlediği katliam ve soykırımın birinci yılında anlamlı bir programa imza attı.

Büyükşehir Taş Bina Kültür Sanat'ta "Direnişin Şehri Gazze'nin Şiiri” adlı program "Özgür Gazze” temasıyla gerçekleştirildi. LİMA öğrencileri tarafından programda seslendirilen her bir şiir, Gazze'deki acıyı, umudu ve mücadeleyi sahneye taşırken LİMA'lı gençler, kaleme aldıkları özgün şiirlerle izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı. 

Programda ayrıca sanatçı Veysel Çelikdemir tarafından icra edilen "Kum Sanatı” gösterisi de katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi.

Programa katılan Konya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, "Böylesine bir vahşet karşısında en önemli gücümüz şüphesiz gençler. Yüreğinde merhametiyle, sarsılmaz inancıyla, donanımıyla, milli ve manevi şuurla yetişen sizin gibi gençlerimiz bugün tüm dünyanın ihtiyacı olduğu çok daha adil ve yaşanabilir dünyanın anahtarıdır. Bu anlamda burada okunan her şiir Gazze'deki feryatların kağıda dökülmüş hali, Filistinli bir çocuğun gözyaşı, tüm insanlığın ortak vicdanıdır. Kelimeleriyle zulmün karşısında olan her bir gencimize yürekten teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Programa girişte misafirlere Filistin'deki mücadeleyi simgeleyen taş ve Kudüs kokusu hediye edildi. Etkinliğin sonunda ise tüm katılımcılar, özgür ve barış dolu bir Gazze için dualarını yineledi.

(Sibel Elmas)

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