Manisa’daki feci kazada hayatını kaybeden Konyalı TIR şoförü toprağa verildi

Manisa'da ikisi de Konya plakalı olan TIR ve yolcu otobüsünün yanı sıra bir tanker ve otomobilin karıştığı trafik kazasında hayatını kaybeden sürücülerden Hadim Dedemköylü Mustafa Bağcı, Konya'nın Çumra ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Kazanın ardından yapılan incelemeler sürerken, Bağcı'nın cenazesi ailesi ve yakınlarının gözyaşları arasında Çumra'da toprağa verildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
NE OLMUŞTU?
Kaza, dün saat 07.00 sıralarında, Erbiller Sanayi Sitesi Kavşağı'nda meydana geldi. İzmir'den Ankara yönüne giden Mustafa Bağcı'nın (59) kullandığı 42 HP 891 plakalı TIR, kırmızı ışıkta bekleyen 42 AUE 966 plakalı yolcu otobüsüne çarptı.
Savrulan otobüs, önündeki 06 GC 966 plakalı tankere, bu araç da 35 AJF 703 plakalı otomobile çarptı.
Kazada TIR şoförü Mustafa Bağcı, otobüs şoförü Ali Karasu, yedek şoför Hazım Mutlu ve yolcular Abdullah Daldal, Zeliha Delioğlan, Hatice Avcı, Kaan Buğra Taş ve Ayşegül Avcı yaralanmıştı.
Tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan Konyalı TIR şoförü Bağcı, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
İŞTE O ANLAR;
(Sibel Elmas)