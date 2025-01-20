Meram Belediyesi’nden yeni yatırım: Taziye araçları çoğalıyor!

Sosyal belediyecilik hizmetleriyle göz dolduran Meram Belediyesi, hizmete sunduğu taziye araçlarıyla, Meramlıların acılarını paylaşmaya ve en zor günlerinde onlara destek olmaya devam ediyor. Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, taziye araçlarının sosyal dayanışma kültürümüzün önemli bir göstergesi olduğunu belirterek, şu an hizmet veren 6 otobüse yenilerini eklemek için çalışma başlattıklarını ifade etti.

Meram Belediyesi, vatandaşlarının acı tatlı tüm anlarında yanlarında olmak için hayata geçirdiği sosyal destekleriye dikkat çekiyor. Bu kapsamda Meramlılara yıllardır hizmet veren 6 taziye otobüsü, vatandaşların en zor günlerinde yanında olmaya devam ediyor. Her yıl ortalama 500 taziyede, cenaze sahiplerine ve misafirlerine hizmet veren taziye otobüsleri, ilçe halkının takdirini topluyor.

BAŞKAN KAVUŞ; "TAZİYE ARAÇLARIMIZ, PAYLAŞMA VE DAYANIŞMA ANLAYIŞIMIZIN BİR ESERİ”

Cenaze sahiplerinin taziyeleri en güzel şekilde kabul edebilmesi, misafirlerini ağırlayabilmesi ve acılarını paylaşabilmesi için Meram Belediyesi Arif Bilge tesislerinde özenle dizayn edilen taziye otobüslerinin hizmete girdiği günden bu yana binlerce kişiye hizmet verdiğini belirten Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, araçların sosyal dayanışma kültürümüzün bir parçası olarak en zor günlerinde hemşehrilerinin yükünü bir nebze olsun hafifletmek amacıyla hayata geçirildiğini söyledi.

Meram Belediyesinin bu anlamlı hizmetinin, vatandaşlara acı günlerinde yalnız olmadıklarını hissettirdiğini dile getiren Başkan Kavuş, "Bu sebeple göreve başladığımızda iki olan araç sayımızı, ilk etapta dörde daha sonrasında da altıya çıkardık. Her zaman olduğu gibi acılarını paylaşarak da hemşehrilerimizin yanında olmayı sürdürmek amacıyla 2025 yılında bu sayıyı artırmak için yeni bir çalışma başlattık.” diye konuştu.

BAŞKAN KAVUŞ; "MERAM, SOSYAL BELEDİYECİLİKTEKİ ÖNCÜ VE ÖRNEK TAVRINI SÜRDÜRECEK”

Meram Belediyesinin tüm sosyal belediyecilik hizmetleriyle dikkat çektiğini belirten Başkan Kavuş, açıklamasını şöyle sürdürdü;

"Sosyal belediyecilik anlayışıyla daima örnek olmuş Meram Belediyesi olarak tüm sosyal hizmetlerimizle toplumsal dayanışma ve yardımlaşma ruhunu güçlendirmeyi hedefliyoruz. Göreve başladığımız ilk günden bu yana toplumsal refahı artırmaya, vatandaşların sosyal ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik projeler ve politikalar ürettik. Diğer taraftan pek çok adımımızla sosyal hayata dokunduk. İşte DOSD Meram, gıda desteklerimiz, hasta nakil aracımız, engelli eraçları şarj istasyonlarımız, sosyal desteklerimiz, hasta konukevimiz, büyüklerimiz ve kimsesizlerimizin ayaklarına kadar götürdüğümüz hizmetlerimiz ve daha niceleri… Sosyal hayata yaptığımız dokunuşların yanında neredeyse her dezavantajlı grup için de ayrı bir çalışma ve hizmet yürütüyoruz. Tüm belediyecilik çalışmalarımızda, sosyal hizmetlerimizle aldığımız duaların bereketini yaşadığımıza inanıyor ve bu inançla çalışmalarımıza devam ediyoruz.”

Kaynak: Haber Merkezi