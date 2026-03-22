MHP Genel Başkan Yardımcısı Kalaycı Konya’da partililerle bayramlaştı

​Ramazan Bayramı’nın 3. gününde MHP Konya İl Teşkilatı’nda bayramlaşma programı düzenlendi.

Yoğun katılımın olduğu programda birlik ve beraberlik mesajları öne çıkarken, bölgesel gelişmeler, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik uygulamaları ve Hürmüz Boğazı'ndaki enerji krizi de gündeme geldi.

MHP Konya İl Teşkilatı bizi biz yapan, birlik ve beraberliğimizi güçlü kılan bayramlaşma geleneğini bu yılda sürdürdü.

Parti binasında düzenlenen bayramlaşma programına MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, MHP MYK Üyesi ve Konya Milletvekili Konur Alp Koçak, İl Başkanı Remzi Karaarslan, parti MYK üyeleri, ilçe başkanları, teşkilat üyeleri ve çok sayıda partili katıldı.

Kalaycı, partisinin Konya il başkanlığında düzenlenen bayramlaşma programında, bayramı buruk bir sevinçle kutladıklarını söyledi.

Bayramlaşma töreninde güncel gelişmelere değinildi, birlik ve beraberlik mesajları verildi.

MHP MYK Üyesi ve Konya Milletvekili Konur Alp Koçak, konuşmasında bölgemizdeki gelişmelere değinerek "Çevremiz ateş çemberi” dedi ve ülkemizin karşı karşıya olduğu risklere dikkat çekti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, Türkiye'nin çevresindeki tüm krizlere rağmen bir "barış adası” olarak varlığını sürdürdüğünü söyledi.



Kalaycı, işgalci İsrail'in İran'a saldırıları bahane göstererek Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatmasına tepki gösterirken, İslam İşbirliği Teşkilatı'nı eleştirdi.



Konuşmasının sonunda Hürmüz Boğazı'ndaki enerji krizine değinen Kalaycı, fırsatçılara karşı denetimlerin sürdüğünü belirterek, teşhir ve iş yeri kapatma gibi yaptırımların uygulanması gerektiğini vurguladı.

Program, partiye yeni katılan meclis üyelerine rozetlerinin takılması ve ardından partililerle bayramlaşmayla sona erdi.

(Bekir Turan)