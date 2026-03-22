GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
44,87
EURO
52,00
STERLİN
59,93
GRAM
6.936,55
ÇEYREK
11.445,97
YARIM ALTIN
22.815,64
CUMHURİYET ALTINI
45.437,04
KONYA Haberleri

MHP Genel Başkan Yardımcısı Kalaycı Konya’da partililerle bayramlaştı

Bekir Turan
İnternet editörü

- Güncelleme Tarihi:

​Ramazan Bayramı’nın 3. gününde MHP Konya İl Teşkilatı’nda bayramlaşma programı düzenlendi.

Yoğun katılımın olduğu programda birlik ve beraberlik mesajları öne çıkarken, bölgesel gelişmeler, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik uygulamaları ve Hürmüz Boğazı'ndaki enerji krizi de gündeme geldi. 

MHP Konya İl Teşkilatı bizi biz yapan, birlik ve beraberliğimizi güçlü kılan bayramlaşma geleneğini bu yılda sürdürdü.

Parti binasında düzenlenen bayramlaşma programına MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, MHP MYK Üyesi ve Konya Milletvekili Konur Alp Koçak, İl Başkanı Remzi Karaarslan, parti MYK üyeleri, ilçe başkanları, teşkilat üyeleri ve çok sayıda partili katıldı.

Kalaycı, partisinin Konya il başkanlığında düzenlenen bayramlaşma programında, bayramı buruk bir sevinçle kutladıklarını söyledi.

Bayramlaşma töreninde güncel gelişmelere değinildi, birlik ve beraberlik mesajları verildi. 

MHP MYK Üyesi ve Konya Milletvekili Konur Alp Koçak, konuşmasında bölgemizdeki gelişmelere değinerek "Çevremiz ateş çemberi” dedi ve ülkemizin karşı karşıya olduğu risklere dikkat çekti. 

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, Türkiye'nin çevresindeki tüm krizlere rağmen bir "barış adası” olarak varlığını sürdürdüğünü söyledi.

Kalaycı, işgalci İsrail'in İran'a saldırıları bahane göstererek Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatmasına tepki gösterirken, İslam İşbirliği Teşkilatı'nı eleştirdi.

Konuşmasının sonunda Hürmüz Boğazı'ndaki enerji krizine değinen Kalaycı, fırsatçılara karşı denetimlerin sürdüğünü belirterek, teşhir ve iş yeri kapatma gibi yaptırımların uygulanması gerektiğini vurguladı.

Program, partiye yeni katılan meclis üyelerine rozetlerinin takılması ve ardından partililerle bayramlaşmayla sona erdi.

(Bekir Turan)

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
