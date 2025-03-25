MHP Konya İl Başkanı Karaarslan’ın acı günü!

MHP Konya İl Başkanı Remzi Karaarslan'ın eşi Gülbahar Karaarslan vefat etti.
Toprağa verildi
Gülbahar Karaarslan'ın cenazesi bugün (25 Mart Salı) öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından İsmil Mezarlığında toprağa verildi.
Cenazeye, Konya Valisi İbrahim Akın, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, AK Parti İl Başkanı Fatih Özgökçen, Tümgeneral Cemil Lütfi Özkul, Konya İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, sevenleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Başsağlığı mesajı!
MHP Konya İl Başkanlığı tarafından sosyal medyada yapılan paylaşımda ise, "İl Başkanımız Sayın Remzi Karaarslan'ın muhterem eşi Gülbahar Karaarslan vefat etmiştir. Merhume yengemize Yüce Allah'tan rahmet, Remzi Karaarslan Baskanımıza, ailesine ve camiamıza başsağlığı dileriz. Cenazesi bugün öğle namazına müteakip İsmil Mezarlığına defin edilecektir'' ifadelerine yer verildi.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Yorumlar
AU
Abdulkadir ULU
4 saat önce
Allah cc rahmet eylesin.
Mekanı Cennet olsun.
Cevapla
Begen (0)
Begenme (0)
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”