MHP Konya İl Teşkilatı feshedildi!

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Konya İl Teşkilatı, parti tüzüğünün ilgili hükümleri doğrultusunda feshedildi. Teşkilatta yapılan yeni düzenleme kapsamında İl Başkanlığı görevine Sedat Göncü getirildi.
TEŞKİLATTA YENİ YAPILANMA
MHP Genel Merkezi tarafından alınan karar doğrultusunda, Konya İl Teşkilatı parti tüzüğünün 52. ve 54. maddelerinde yer alan yetkiler çerçevesinde feshedildi. Karar, MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın tarafından kamuoyuna duyuruldu.
Açıklamada; "Milliyetçi Hareket Partisi Konya il teşkilat organları parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün ilgili maddesi uyarınca feshedilmiştir.
Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Konya İl Başkanlığı görevine Sedat Göncü atanmıştır.'' ifadeleri kullanıldı
YENİ İL BAŞKANI SEDAT GÖNCÜ OLDU
Teşkilatın feshedilmesinin ardından Konya İl Başkanlığı görevine Sedat Göncü atandı. Uzun yıllardır MHP teşkilatlarında çeşitli görevler üstlenen Göncü'nün, yeni dönemde Konya'daki parti çalışmalarını yürüteceği belirtildi.
SEDAT GÖNCÜ'NÜN SİYASİ GEÇMİŞİ
Makina mühendisi olan Sedat Göncü, MHP Konya teşkilatında farklı kademelerde görev aldı. 12. ve 13. dönemlerde MHP Konya İl Genel Sekreteri olarak görev yapan Göncü, ayrıca 27. Dönem MHP Konya Milletvekili Adayı olarak da siyasi çalışmalar içerisinde yer aldı. Son olarak MHP Konya İl Başkanlığı görevine atanan Göncü, teşkilatın yeni yapılanma sürecine liderlik edecek.