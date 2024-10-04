Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Macit Başkan Altay’ı ziyaret etti

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Muhammet Bilal Macit, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı ziyaret etti.
Büyükşehir Taş Bina'da gerçekleşen ziyarette Bakan Yardımcısı Macit, bir öğrenci ve eğitim şehri olan Konya'da eğitim altyapısının güçlendirilmesine yönelik çalışmalardan memnuniyet duyduklarını ifade ederek, Başkan Altay'a çalışmalarında kolaylıklar diledi.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da Milli Eğitim Bakanlığı ile Konya'da öğrencilere yönelik birçok ortak çalışma yaptıklarını belirterek, ziyareti dolayısıyla Bakan Yardımcısı Macit'e teşekkür etti.