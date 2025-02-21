O Banka Konya’da Başvuran Herkese Şartsız 5.000 TL Hibe Ediyor!
Bankacılık sektöründe şubat ayına özel kampanyalar hız kesmiyor. Yapı Kredi, Türkiye genelinde olduğu gibi Konya’daki müşterilerine de şartsız 5.000 TL avans fırsatı sunuyor. Üstelik bu tutarın geri ödemesi yok! İşte detaylar…
Kampanya Hangi İlleri Kapsıyor?
Yapı Kredi'nin 1-28 Şubat 2025 tarihleri arasında geçerli olan kampanyası, Türkiye'nin 81 ilindeki tüm şubelerde geçerli. Konya'da ikamet eden vatandaşlar da bu fırsattan yararlanabilecek. Kampanya kapsamında, bankaya ilk kez müşteri olacak kişilere 5.000 TL geri ödemesiz nakit avans verilecek.
Nasıl Başvurulur?
Kampanyadan yararlanmak isteyenlerin öncelikle Yapı Kredi'nin mobil uygulaması üzerinden hesap açması gerekiyor. Daha sonra AVANS5000 kampanya koduyla başvuru yapılarak, en az 20.000 TL tutarında bireysel ihtiyaç kredisi kullanılmalı. Bu şartları sağlayanlar, 5.000 TL'yi kredi kartlarına "artı bakiye” olarak alacak.
Kimler Yararlanamaz?
Kampanya yalnızca Yapı Kredi'ye ilk kez müşteri olanlar için geçerli. Daha önce bankayla herhangi bir ürün/hizmet ilişkisi bulunanlar bu fırsattan yararlanamayacak. Ayrıca kampanya, diğer indirim veya promosyonlarla birleştirilemiyor.
Son Başvuru Tarihine Dikkat!
5.000 TL geri ödemesiz avans için son gün 28 Şubat 2025. Başvuruların bu tarihe kadar tamamlanması ve kredi sürecinin onaylanması gerekiyor. Konya'daki müşteriler, kampanyayla ilgili detaylı bilgiyi Yapı Kredi şubelerinden veya resmi internet sitesinden alabilir.
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