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Para çekti, yere yığıldı: Konya’da 58 yaşındaki adam hayatını kaybetti

Sibel Elmas
Muhabir
Para çekti, yere yığıldı: Konya’da 58 yaşındaki adam hayatını kaybetti

Konya'nın Kulu ilçesinde bir bankadan para çektikten sonra fenalaşan 58 yaşındaki Metin Akyel kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre, ilçe merkezi, Cafer Baran Caddesi üzerinde Metin Akyel isimli kişi bir bankadan para çektikten sonra fenalaştı. Fenalaşan Akyel banka çıkış kapısı önünde yere yığıldı. İhbar üzerine Akyel için 112 Sağlık ekibi çağrıldı. 

Ekiplerin ilk müdahalesi sonrası Kulu Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Akyel yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Akyel'in cenazesi Bölge Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Haberi alan ailesi ve yakınları ise gözyaşlarına boğuldu.

(Sibel Elmas)

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