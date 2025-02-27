Sanayi Sitesinde korkutan yangın! Yükselen dumanlar paniğe neden oldu

Konya'nın Selçuklu ilçesinde bulunan eski sanayi sitesinde akşam saatlerinde çıkan yangın paniğe yol açtı. Neyse ki olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.
Yangın Kısa Sürede Kontrol Altına Alındı
Yangın, yangın söndürme cihazları üreten bir firmaya ait dükkanda çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, ekiplerin yaklaşık 30 dakikalık müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, dükkanda büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.
Yetkililer, yangının çıkış sebebini belirlemek için inceleme başlattı.
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