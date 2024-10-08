Şanlı Gazze direnişinin birinci yılı

Ramazan Sönmez, "Aksa Tufanı" operasyonlarının birinci yıl dönümünde Hacıveyiszade Anadolu İmam Hatip lisesi ogrencileri ile buluştu. Program esnasında Gazze ve Filistin hakkındaki şahitlikler anlatıldı.
Toplumda yer alan siyonist propagandanın manipülasyonlarına karşı uyanık olmamız gerektiği vurgulandı. Sönmez, öğrencilerin uyanık olmalarını ve kendilerine seçtikleri hedefleri iyi belirlemelerini tavsiye etti. Program sonunda öğrenciler Gazze ve Filistin hakkındaki sorularını yönelttiler. Okul konferans salonunda düzenlenen söyleşi toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.
(Sibel Elmas)